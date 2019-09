Những án mạng đau lòng do anh em tranh chấp đất đai

1. Thảm sát cả nhà em ruột: Sáng sớm 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) cầm dao truy sát gia đình người em ruột mình. Nguyên nhân vụ thảm sát được cho do mâu thuẫn đất đai. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ; bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018) tử vong tại bệnh viện. Con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) vào điều trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Sau khi gây ra vụ thảm sát, Đông quay về nhà, thản nhiên uống nước và có ý định tự tử bằng điện tại nhà tắm. Chiều 2/9, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Nguyễn Văn Đông để điều tra tội "Giết người". Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP (áo kẻ), đấu tranh với đối tượng Nguyễn Văn Đông. Kẻ gây ra vụ thảm sát thuật lại mọi chuyện với thái độ bình thản. 2. Anh chém em ngoài vườn tử vong vì mâu thuẫn đất đai: Khoảng 20h đêm 26/6/2015, tại xã Bình Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bình Phước), khi nhậu về, hai anh em Trương Văn Hùng (SN 1967) đã giết em trai Trương Văn Phúc (SN 1969) ngoài vườn. Trước đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần hòa giải nhưng Hùng và Phúc vẫn mang hận thù. 3. Em giết anh vì sợ bị giành đất bố mẹ để lại: Ngày 26/7/2016, TAND TP HCM đã tuyên Phùng Huệ Nhơn (32 tuổi, trú quận 11) án chung thân. về tội Giết người. Nhơn cùng 3 anh em trai là Phùng Vệ Minh, Phùng Vệ Nghĩa và Phùng Vệ Đức đồng sở hữu một căn nhà tại đường Lê Bạch Cát (quận 11, TP HCM) do bố mẹ để lại. Sau khi Đức dọn ra ngoài ở riêng, Nhơn thường xuyên mâu thuẫn vơi Minh. (Ảnh minh họa). Do nghĩ bị giành đất, ngày 4/1/2016, Nhơn đâm Nghĩa nhưng Nghĩa may mắn được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nhơn tiếp tục cầm dao đi tìm và đâm anh Minh nhiều nhát vào cổ, ngực và vai khiến nạn nhân tử vong. (Ảnh minh họa). 4. Giết em ruột vì sang nhượng đất: Ngày 25/9/2018, TAND TP Cần Thơ tuyên án Nguyễn Văn Thơ (42 tuổi, trú huyện Phong Điền) 12 năm tù về tội Giết người. Thơ đã giết em ruột là Nguyễn Văn Thái bằng dao trong lúc say rượu. Trước đó, bố mẹ có sang nhượng cho Thơ 2.500 m2 đất ruộng, với giá 150 triệu đồng. Thơ trả trước 60 triệu đồng, phần tiền còn lại sẽ trả hết khi làm xong thủ tục sang nhượng. Thái không đồng ý, vì cho rằng giá chuyển nhượng cho anh trai thấp và đòi bán cho người khác với giá cao hơn (Ảnh minh họa).

