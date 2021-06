Hai “tú ông” điều hành đường dây buôn người khai gì?

Ngày 24/6, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ hai "tú ông" điều hành đường dây buôn người.

Trước đó, Công an tỉnh Nam Định cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng: Đinh Văn Tiến (SN 2003, trú tại xóm 3, Hải Tân, Hải Hậu) và Trương Tuấn Anh (SN 1992, trú tại TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để điều tra, làm rõ hành vi "Buôn bán người dưới 16 tuổi".

Đinh Văn Tiến và Trương Tuấn Anh tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Đinh Văn Tiến có bố là người Phú Thọ. Do nhiều lần về quê chơi, Đinh Văn Tiến có quen biết với Trương Tuấn Anh. Cùng với đó, tại tỉnh Phú Thọ, Tuấn Anh có mở quán karaoke tại TP. Việt Trì. Không chỉ cần nhân viên nữ "bấm bài" cho quán karaoke của mình, mà Tuấn Anh còn muốn tìm nhiều nữ nhân viên để điều phối cho các quán karaoke, massage khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Từng có tiền án về tội mua bán người, ra tù Tuấn Anh tỏ ra lọc lõi trong việc dụ dỗ các nạn nhân vào các quán karaoke , massage. Tuấn Anh cũng không quên chỉ các "ngón nghề" cho Tiến dễ dàng tiếp cận với các bé gái có độ tuổi từ 14-15. Khi các "con mồi" cắn câu, Tiến dẫn đi rồi bàn giao lại cho Tuấn Anh. Mỗi trường hợp trót lọt, Tiến được Tuấn Anh trả công 2-3 triệu đồng.

Sau khi nhận người, Tuấn Anh bắt đầu cho các bé gái đi Spa làm đẹp, mua sắm đồ dùng. Để chắc chắn khống chế được các nạn nhân, sau các buổi làm đẹp, mua sắm, Tuấn Anh đã ép các bé gái viết giấy vay nợ để để buộc họ phải ở lại làm nhân viên phục vụ quán karaoke và quán massage trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để trừ tiền.

Được biết, Đinh Văn Tiến chưa có tiền án tiền sự, không có công ăn việc làm ổn định.

Trước đó, Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định nhận trình báo của một hộ dân về việc con gái 14 tuổi mất tích nhiều ngày. Quá trình điều tra, Công an huyện Hải Hậu phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện bé gái 14 tuổi nói trên mất tích có liên quan đến một đường dây buôn bán người dưới 16 tuổi. Cầm đầu đường dây này là Đinh Văn Tiến và Trương Tuấn Anh.

Hiện vụ buôn bán người đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

