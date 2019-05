Giật mình, bán 2 phụ nữ với giá 34 triệu đồng

Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ đối tượng có hành vi buôn bán người sang Trung Quốc.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó khoảng 16h15’ ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 1.7 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) tiền hành kiểm tra chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 37B-013.18 đang di chuyển qua địa bàn thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.