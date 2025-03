Hà Nội: Không giới thiệu tour đến khu cà phê đường tàu

Sở Du lịch Hà Nội vừa ban hành văn bản số 221 gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn, trật tự an ninh giao thông đường sắt cho khách du lịch.

Dù có biển cảnh báo nhưng "cà phê đường tàu" vẫn thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Cần phải tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức đến nhân viên trong đơn vị về nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra khi khách du lịch đến khu vực hoạt động kinh doanh cà phê đường tàu trên 3 phường: Cửa Nam, Hàng Bông và Cửa Đông. Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành không giới thiệu, tổ chức các tour đưa khách đến khu vực hoạt động kinh doanh này.

Đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng có liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan theo quy định.

Biển cảnh báo nguy hiểm được cơ quan chức năng đưa ra nhưng bị du khách phớt lờ ở khu vực cà phê đường tàu Hà Nội.

Trước đó, Cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu xử lý tình trạng kinh doanh trong hành lang an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt tại khu vực Trần Phú, Phùng Hưng.

Dù có rào chắn, có biển cảnh báo khu vực đường tàu , cấm quay phim, chụp ảnh, có người canh gác nhưng nhiều du khách vẫn vào được khu vực này.

Thực tế cho thấy, nhiều khu vực kinh doanh chỉ cách đường ray 1m, cộng với việc du khách tụ tập ngày càng đông, tự do di chuyển, chụp ảnh trên hành lang đường sắt khiến tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Theo ghi nhận, đa số du khách nước ngoài chia sẻ cảm nhận thú vị khi lần đầu được trải nghiệm uống cà phê khi đoàn tàu đi qua

Việc kinh doanh cà phê khu vực này vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn đường sắt. Theo các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, khoảng cách tối thiểu của hành lang bảo vệ là 3m. Với các tuyến đường sắt đang khai thác, bất kỳ hoạt động nào ảnh hưởng đến hành lang an toàn này đều là hành vi vi phạm.

Hà Nội đã kiên quyết dẹp bỏ tình trạng kinh doanh cà-phê đường tàu song tình trạng vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn. Cục Đường sắt Việt Nam cũng đã từng có văn bản ý kiến với UBND thành phố Hà Nội có biện pháp để ngăn chặn, giải tán các tụ điểm tập trung đông người quay phim, chụp ảnh, uống cà-phê trong hành lang an toàn đường sắt. Treo các biển cảnh báo “khu vực nguy hiểm” bằng các ngôn ngữ tại đầu đường ngang Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ… để cảnh báo.