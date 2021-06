Công an giải cứu 6 bé gái trong đường dây buôn bán trẻ em

Chiều 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đinh Văn Tiến (18 tuổi) và Trương Anh Tuấn (29 tuổi, cùng quê tỉnh Phú Thọ) về tội Buôn bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an huyện Hải Hậu nhận trình báo của một gia đình về việc mất liên lạc với con gái 14 tuổi. Vào cuộc điều tra, công an phát hiện ra đường dây buôn bán người dưới 16 tuổi do Tiến và Tuấn điều hành.

Chiều 16/6, cơ quan chức năng ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 bị can, khám xét nhà của Tiến và Tuấn tại tỉnh Phú Thọ. Công an phát hiện 6 bé gái từ 14 đến 15 tuổi. Ngoài ra, 2 người phụ nữ khác bị bắt quả tang tại hiện trường.

Thời điểm tìm ra các nạn nhân, 6 bé gái có sức khỏe ổn định và sau đó được đưa về gia đình.

Vụ án được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định thụ lý, mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định cho hay: "Đây là vụ án nghiêm trọng. Chúng tôi đang đấu tranh với 2 người phụ nữ để mở rộng điều tra".

Hiện, vụ giải cứu 6 bé gái trong đường dây buôn bán trẻ em đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

