Hải Phòng: Tạm giữ Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải

Sáng 14/3, xác nhận với Tri Thức và Cuộc Sống, đại diện Cục thuế TP Hải Phòng cho biết, tối qua 13/3, ông Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải bị Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ để điều tra liên quan đến vụ việc của Trương Xuân Đước .

Ông Nguyễn Đình Đương bị tạm giữ . Ảnh: HD

Ông Nguyễn Đình Đương được xác định liên quan đến vụ án hình sự "Mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra.