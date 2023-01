Hải Phòng: Phá “động” cờ bạc, bắt 51 đối tượng

Các đối tượng trong ổ nhóm cờ bạc

Trước đó, vào khoảng 20h30' ngày 24/01/2023, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Thuỷ Nguyên bắt quả tang ổ nhóm tội phạm đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền tại sân nhà Dương Văn Mạnh, sinh năm 1990 tại thôn Hoà Tiến, xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

Tang vật thu giữ được

Tang vật thu giữ gồm 01 bộ bát đĩa sứ, 04 quân vị cắt từ bài tú lơ khơ, số tiền 63,9 triệu đồng tại chiếu bạc, hơn 200 triệu đồng trên người các đối tượng, 27 xe mô tô và nhiều tang vật khác có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng đã bắt, xử lý 51 đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

