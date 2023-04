Hải Phòng: Nam thanh niên trộm hơn 100 triệu tiền công đức của chùa

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 14/4/2023 Công an xã Du Lễ (huyện Kiến Thụy) nhận được đơn trình báo của bà Đỗ Thị Luyên (pháp danh Thích Diệu Tuyên, ở xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, là trụ trì chùa Trúc Am) về việc ngày 14/4/2023, nhà chùa bị kẻ gian trộm cắp hơn 100 triệu đồng.

Đối tượng tại cơ quan chức năng

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Du Lễ đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Công an xã đã làm việc với Vũ Thế Long (sinh 1993, ở 12/181 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) là khách đến chùa trong khoảng thời gian chùa Trúc Am bị mất tài sản.