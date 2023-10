Hải Phòng: Liên tiếp phát hiện 3 cơ sở kinh doanh vi phạm ANTT

21h45’ ngày 28/10, Phòng cảnh sát QLHC về TTXH - Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an xã Tam Cường và Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Vĩnh Bảo tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện về ANTT đối với cơ sở kinh doanh Hà Hương karaoke Nhịp sống trẻ, có địa chỉ tại: Đường 17A Nam Am, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh chỉ xuất trình được Giấy phép kinh doanh karaoke mà không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ karaoke.

Khách sạn Ostara, Hà Hương karaoke và (cơ sở Hưng Hotel hoạt động khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đô điều kiện về ANTT Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở Hà Hương karaoke Nhịp sống trẻ đang mở cửa đón khách. Tại phòng hát số 3 và số 6 có tổng cộng 13 khách đang hát. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đề nghị cơ sở Hà Hương karaoke Nhịp sống trẻ nghiêm chỉnh chấp hành các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, chỉ được phép hoạt động khi hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, giấy tờ pháp lý của cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp theo quy định.



Đến 22h45’ cùng ngày, tổ công tác của đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an xã Lý Học và Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Vĩnh Bảo kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện về ANTT đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú Hưng Hotel , địa chỉ thôn Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo.

Cơ sở Hưng Hotel) có tổng cộng 25 phòng nghỉ lưu trú.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện-Vinh Bảo cấp đăng ký lần đầu ngày 10/8/2020; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 18/10/2022; ngành nghề kinh doanh là bán vật liệu xây dựng (gạch, sắt thép, xi măng), đồ chơi trẻ em, quần áo may sẵn, hàng tạp hóa, nhà nghỉ; Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC do Công an huyện Vĩnh Bảo lập ngày 8/10/2022 nhưng không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ lưu trú. Kiểm tra thực tế, hộ kinh doanh Phạm Thị Dinh (cơ sở Hưng Hotel) có tổng cộng 25 phòng nghỉ lưu trú.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có 5 phòng đang có tổng cộng 14 khách lưu trú. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đề nghị hộ bà Phạm Thị Dinh dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, chỉ được phép hoạt động khi đã có đầy đủ các thủ tục giấy tờ pháp lý của cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp theo quy định.

Đến 21h35 ngày 28/10/2023, một tổ công tác khác của Đội 3, Phòng cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Công an phường Đằng Giang và Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an quận Ngô Quyền, tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện về ANTT đối với khách sạn Ostara, địa chỉ tại số 3 Đỗ Nhuận, phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này xuất trình được bản sao các giấy tờ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do UBND quận Ngô Quyền cấp, đăng kỳ lần đầu ngày 30/7/2012, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 17/2/2023. Nhưng đại diện cơ sở lại chưa xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ lưu trú. Khách sạn Ostara được xây dựng cao 9 tầng gồm 48 phòng nghỉ cho thuê lưu trú. Tại thời điểm kiểm tra, khách sạn đang có 26 khách lưu trú tại 26 phòng.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đề nghị chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của Nghị định số 96/ 2016/ND-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cũng như các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú...

