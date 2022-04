Hải Phòng: Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết ,đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tạ Quyết Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng do liên quan đến vụ việc xảy ra tại khu B, Bến xe Thượng Lý.

Thời điểm xảy ra vụ việc đêm ngày 10/10/2021.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng xác định, khoảng 22h ngày 10/10/2021, ông Tạ Quyết Thắng, (SN 1953, trú tại đường Hùng Vương, Quán Toan, Hồng Bàng) – Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường đã có hành vi tổ chức người, phương tiện (thuộc Công ty TNHH Sơn Trường) gây rối trật tự công cộng tại khu B Bến xe Thượng Lý, số 52 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Căn cứ Điều 179 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Công an quận Hồng Bàng quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Quyết Thắng về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Khoản 2, Điều 318, Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã có quyết định khởi tố 2 bị can là ông Lương Viết Tập - Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường (SN 1962, trú tại Cách Hạ, Nam sơn, An Dương, Hải Phòng) và ông Nguyễn Văn Khiên (SN 1969, trú tại số 65 TDP 5, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) - nhân viên Công ty TNHH Sơn Trường về tội ''Gây rối trật tự công cộng''.

Khoảng 22h ngày 10/10/2021, ông Nguyễn Đình Tân - Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường tổ chức một nhóm khoảng 100 người mang theo phương tiện, hung khí phá cổng phụ Bến xe khách Thượng Lý tại địa chỉ số 52 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Các đối tượng trên dùng vũ lực khống chế lực lượng bảo vệ, dùng xe cẩu, xe nâng (mang logo Công ty Bê tông Minh Đức) chuyển 12 đốt cẩu tháp kích thước 2mx2m/đốt, trị giá khoảng 480 triệu đồng là tài sản của doanh nghiệp đưa lên 2 xe container chở đi.

Cùng với đó, nhóm người cắt phá cổng sắt, đập phá cửa, tường rào, sử dụng container chặn lối đi lại, sử dụng xích sắt khóa 19 xe khách của Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn gửi tại Bến xe Thượng Lý. Điều nay đã gây cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp và các đối tác có liên quan, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ảnh hưởng an ninh trật tự.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng: