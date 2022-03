Tạm giữ 9 đối tượng gây rối tại Aeon Mall Hải Phòng

Trưa 16/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Các đối tượng gồm: Tô Hồng Ngọc (sinh năm 2000, trú tại 5B4, tập thể Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng); Phạm Văn Quyết (sinh năm 2001, trú tại thôn Hoàng Lâu, Hồng Phong, An Dương); Hoàng Văn Đạt (sinh năm 2001, trú tại xã Thái Sơn, An Lão); Phạm Văn Việt (sinh năm 2004, trú tại xã An Thọ, An Lão); Vũ Đức Toàn (sinh năm 2005, trú tại Khu 9, thôn Sơn Đông, xã Tiên Thắng, Tiên Lãng); Vũ Duy Thái Dương (sinh năm 2003); Cao Đức Doanh (sinh năm 2003); Đỗ Phú Trường (sinh năm 2004) và Ngô Văn An (sinh năm 2004) cùng trú tại phường Hòa Nghĩa, Dương Kinh.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, vào lúc 21h45 ngày 5/3, Công an quận Lê Chân nhận được tin báo có khoảng 40 đối tượng điều khiển 20 xe gắn máy, dùng giáo chổi, dao, kiếm, chai thủy tinh... đuổi đánh nhau chạy dọc trên tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 đến Trung tâm thương mại Aeaon Mail, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Qua điều tra ban đầu xác định, khi xảy ra xô xát, không đối tượng nào bị thương, chưa có đối tượng nào bị chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật .

