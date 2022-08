Hải Phòng: Công an thông tin về vụ sập nhà 6 tầng

Thông tin từ Công an huyện An Dương cho biết, vào khoảng 22h45 phút ngày 11/8/2022, Công an xã An Đồng nhận được tin báo về việc khách sạn Hải Yến địa chỉ số 552 đường Tôn Đức Thắng, thôn An Dương bị sập hoàn toàn công trình khu 6 tầng phía sau. Ngay khi nhận được tin báo Công an xã An Đồng báo cáo lãnh đạo Công an huyện, UBND huyện đồng thời tiến hành triển khai lực lượng xuống hiện trường.

Hiện trường vụ sập nhà

Qua nắm tình hình ban đầu xác định, Khách sạn Hải Yến nằm sát chân cầu An Dương 1, đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, An Dương do ông Đỗ Mạnh Đạt làm chủ có kết cấu phía trước là tòa nhà 8 tầng, liền kề phía sau là tòa nhà 6 tầng (có kết cấu móng riêng) được xây dựng từ năm 1991, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Quản lý hiện tại là anh Đỗ Quang Minh, sinh năm 1978 và chị Phạm Thị Thu, sinh năm 1986 cùng có HKTT tại phường Trại Cau, quận Lê Chân.

Vào khoảng 22h30 cùng ngày 11/8/2022, tòa nhà 6 tầng phía sau bất ngờ đổ sập khiến các nhà xung quanh đều bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong đó nhà số 556 đường Tôn Đức Thắng bị sập 1 phòng phía sau và làm chị Đào Thị Kim Anh, sinh năm 1984 bị đa chấn thương phải đi điều trị tại Trung tâm Y tế quận Lê Chân (xác định thương tích nhẹ).

Tòa nhà 8 tầng phía trước bị ảnh hưởng trực tiếp, quan sát bằng mắt thường nhận thấy bị nghiêng về phía sau. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã An Đồng phối hợp với tổ công tác của Công an huyện An Dương và các lực lượng chức năng địa phương đã triển khai phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh báo xung quanh, sơ tán người dân ở các nhà xung quanh khách sạn ra khu vực an toàn, lập biên bản, ghi lời khai những người có liên quan, người chứng kiến và hướng dẫn người bị thương đi cấp cứu, điều trị.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Qua làm việc với anh Đỗ Quang Minh và chị Phạm Thị Thu, là quản lý trực tiếp khách sạn, xác định thông tin ban đầu là đã từ lâu có ít khách đến thuê lưu trú. Trong ngày 11/8/2022, trước khi xảy ra vụ sập không có khách đến thuê hoặc có người ở các phòng khu 6 tầng phía sau.

Được biết, chị Thu và gia đình đã cam kết tự nguyện hỗ trợ bồi thường phí điều trị cho chị Đào Thị Kim Anh là người bị thương và các thiệt hại do vụ sập gây ra, chủ động có phương án tự tháo dỡ các phần công trình của khách sạn không đảm bảo an toàn.

Hiện, vụ việc đang được được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

