Bị chê kém hiểu biết, Lê Bống mời luôn “chuyên gia” để kiểm chứng

Lê Bống từ một TikToker đã trở thành người đẹp gây ấn tượng với sự nỗ lực không ngừng tại Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022 trong thời gian qua. Tuy nhiên mới đây nữ TikToker này đã gây ra tranh cãi, thậm chí bị nhiều người chê kém kiến thức khi nói triết lý về than và kim cương. Không chịu thua trước áp lực dư luận, hot girl Lê Bống đã mời hẳn thí sinh Siêu trí tuệ Việt Nam và chuyên gia để kiểm chứng câu nói của mình. Khách mời của Lê Bống là Hà Việt Hoàng - (Thí sinh Siêu Trí Tuệ Việt Nam, sinh viên Đại học Bách Khoa). Anh chàng cho biết than hoàn toàn có thể tạo ra kim cương, song nó phải chịu điều kiện khắc nghiệt về nhiệt độ cũng như áp suất để quá trình đó có thể xảy ra. Ngoài kiến thức của nhân vật, Lê Bống còn đưa thêm nhiều minh chứng trong sách giáo khoa để kiểm chứng. Nam sinh Bách khoa này cũng khẳng định than có thể tạo ra kim cương khi được Lê Bống hỏi. Ngoài ra nữ TikToker tiếp tục gặp mặt thí sinh "Đường Lên Đỉnh Olympia" Nguyễn Trọng Đăng Dương. Anh chàng này chứng minh kiến thức của Lê Bống không hoàn toàn sai, chỉ có một chút sai sót về cách sắp xếp từ nên khiến nhiều người hiểu lầm. Cụ thể, thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia cho biết: “Than và kim cương đều là một dạng của cacbon, sử dụng nhiệt độ cao, áp suất lớn chúng ta có thể biến than chì thành kim cương nhân tạo”. Trước đó Lê Bống ví mình như "than chì" và khẳng định: "Như mọi người đã biết, viên than ban đầu màu đen đúng không. Nhưng trải qua rất nhiều mài dũa, rất nhiều áp lực thì mới có thể trở thành viên kim cương sáng giá". Chia sẻ của Lê Bống ngay lập tức khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là dân chuyên Hóa "nổi cáu" bởi sai kiến thức trầm trọng. Phần đông khán giả cho rằng trước khi muốn truyền tải thông điệp gì, Lê Bống cần nắm rõ bản chất của vấn đề để câu nói không trở nên sáo rỗng. Thời điểm đó Lê Bống nhận về nhiều chỉ trích vì thiếu kiến thức, bên cạnh đó cũng có một vài ý kiến bênh vực bởi câu nói của nàng hậu cũng không hoàn toàn sai nếu hiểu theo cách thoáng hơn. Ảnh: Tổng hợp

