Nịnh vợ dẻo như Hà Đức Chinh, netizen cắp sách vở theo học

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, tiền đạo đội tuyển Việt Nam - Hà Đức Chinh đã chia sẻ khoảnh khắc anh cùng vợ đi hâm nóng tình cảm sau khi kết hôn. Được biết, vì hiện tại cầu thủ Hà Đức Chinh đang đầu quân cho CLB Bình Định nên Mai Hà Trang đã phải bay vào thành phố biển Quy Nhơn để đi chơi cùng chàng cầu thủ. Hà Đức Chinh gây sự thích thú lớn với cư dân mạng khi gọi vợ là "my sunshine". Đây là lần hiếm hoi mà ngôi sao gốc Phú Thọ khoe khoảnh khắc đi chơi với vợ lên trang cá nhân. Ở phần bình luận, một số cầu thủ, ngôi sao đã bày tỏ thái độ "ghen tị" với độ hạnh phúc của Hà Đức Chinh với vợ. "Tuyệt vời hai đứa", Bùi Tiến Dụng bình luận. Trong khi đó, Phan Văn Đức thì lại trêu Hà Đức Chinh rằng: "Dạo này trắng thế nhỉ". Mai Hà Trang sinh năm 1998, quê Bắc Giang, là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Vợ Hà Đức Chinh sở hữu gương mặt ưa nhìn, đôi mắt to tròn, mũi cao, da trắng. Trên mạng xã hội, Hà Trang liên tục khoe những hình ảnh check-in sang chảnh với body bốc lửa. So với các cô bạn gái của những cầu thủ khác thì Hà Trang có đời tư khá kín tiếng. Facebook cô nàng chỉ cập nhật hình ảnh cuộc sống đời thường. Trước đây nàng hot girl từng niềng răng, sau khi tháo niềng, nhan sắc Hà Trang ngày một thăng hạng vì nụ cười đã lên hẳn một "level" mới. Từ khi công khai chuyện tình cảm, cô nàng không ngần ngại thể hiện tình yêu và hết lòng chăm sóc bạn trai. Trên trang cá nhân, Mai Hà Trang từng khoe nhiều bức vẽ bằng cọ màu về chàng cầu thủ quê Phú Thọ.

