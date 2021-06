Hải Dương: Xe CSGT va chạm với xe máy, một nữ sinh tử vong

Tối ngày 25/6, Công an tỉnh Hải Dương đã chính thức thông tin vụ xe cảnh sát giao thông va chạm với xe máy khiến một nữ sinh tử vong .



Thông tin ban đầu vụ tai nạn, vào hồi 15h27 ngày 25/6, tại Km6+200 quốc lộ 38B thuộc địa phận thôn Nghè, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong.

Thời điểm trên, xe ô tô BKS 34A-003.97 do Vũ Thành C., sinh năm 1977, trú tại Hoàng Quốc Việt, TP Hải Dương điều khiển hướng huyện Gia Lộc đi huyện Thanh Miện đã va chạm với xe máy điện (không có BKS) do cháu Đ.T.N.L, sinh năm 2007, trú tại thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc điều khiển hướng ngược chiều chuyển hướng sang đường vào thôn Đươi, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc.