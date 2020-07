Hải Dương: TNGT trên Quốc lộ 5 phức tạp, kết cấu hạ tầng bất cập

Tai nạn giao thông trên QL 5 vẫn rất phức tạp



Sáng ngày 14/7, trên tuyến Quốc lộ 5 đoạn qua tỉnh Hải Dương đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Cụ thể, vào 5h sáng ngày 14/7, anh Hạng A Mai (SN 1999, trú tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) điều khiển xe máy 27B2-058.19 đã đâm vào đuôi xe container 15C-159.44 đỗ trên làn xe thô sơ quốc lộ 5 hướng Hải Phòng - Hà Nội. Vụ tai nạn khiến anh Mai tử vong ngay trên yên xe máy.

Chỉ sau đó ít giờ, vào 8h30, tại km 59+700, QL5 (địa bàn phường Ái Quốc, TP Hải Dương) một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác đã xảy ra khi xe ô tô 15A 069.44 do ông Trần Thế Chuyền (SN 1958, trú tại An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển va chạm với xe mô tô BKS 34B2-142.55 do chị Đỗ Thị Lức (SN 1990, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển và xe mô tô 16K4-1259 do ông Nguyễn Thanh Tuân (trú tại Tam Kỳ, huyện Kim Thành, Hải Dương điều khiển. Hậu quả khiến chị Đỗ Thị Lức tử vong tại chỗ do biển báo văng vào và ông Tuân bị thương.

Ngày 14/7, QL5 đoạn qua Hải Dương xảy ra 3 vụ TNGT liên tiếp khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, tại km58+500 Quốc lộ 5 thuộc phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, xe ô tô 34A - 214.94 do anh Vũ Tuấn Anh (SN 1985, trú tại phường Ái Quốc, TP Hải Dương) điều khiển đã tự đâm vào rào chắn khiến xe hư hỏng nặng phần đầu, rất may không gây thương vong về người.

Trước đó, vào ngày 12/7, tại Km73+050 trên QL5 đoạn nút giao gác ghi qua thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũng đã xảy ra vụ tai nạn khi xe ô tô đầu kéo mang BKS 15C-270.1x kéo theo rơ mooc BKS 15R-144.8x đã va chạm với xe máy BKS 34F9-1008 do Vũ Văn T. (SN 1962, trú tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển theo hành trình chuyển hướng trên QL5 khiến anh T. tử vong tại chỗ.

Báo cáo của Trạm CSGT Ngã Ba Hàng, thuộc phòng CSGT, Công an tỉnh Hải Dương biết, 6 tháng đầu năm 2020 (tính đến ngày 15/6), tuyến QL5 đoạn qua tỉnh Hải Dương đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông khiến 14 người tử vong và 4 người bị thương.

Dù so sánh với cùng kỳ năm 2019, TNGT đã giảm rõ rệt, tuy nhiện những tháng đầu năm thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, người dân hạn chế đi lại để phòng tránh dịch COVID-19 nên TNGT giảm nhưng trong tháng 5, 6/2020, TNGT trên tuyến Quốc lộ này lại có diễn biến phức tạp.

Vẫn còn nhiều bất cập

Năm 2019, toàn tuyến QL5 qua Hải Dương xảy ra 32 vụ, khiến 43 người chết, 25 người bị thương biến tuyến quốc lộ này thành nỗi kinh hoàng của người tham gia giao thông khi là điểm đen tiềm ẩn nhiều nguy cơ và cũng là nơi xảy ra nhiều vụ TNGT nhất.

Trước diễn biến phức tạp về tình hình TNGT, lực lượng CSGT đã có nhiều biện pháp cũng như kiến nghị để kiềm chế, kéo lùi TNGT, trong đó, kiến nghị sự bất hợp lý về hệ thống biển báo, tổ chức giao thông, cắm biển báo tốc độ tối đa cho phép tại các nút giao thông, điểm mở phức tạp tiềm ẩn nguy cơ về TNGT. Tháng 7/2019, Tổng cục Đường bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành cắm biển tốc độ tối đa cho phép 60km/h trên đoạn tuyến từ km 62 +900 đến Km 63+550. Tháng 2/2020, tiếp tục cắm biển tốc độ tối đa cho phép (50km/h) tại các điểm mở: Km 61+812,Km65+003, Km 66+365, Km 68+590.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trên QL5 vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao, nguyên nhân do toàn tuyến vẫn còn nhiều nút giao thông, điểm mở chưa được cải tạo khắc phục, đặc biệt là trên địa bàn huyện Cẩm Giàng và TP Hải Dương.

Đáng chú ý, tại các địa bàn chưa cắm biển hạn chế tốc độ nên tình hình TNGT vẫn diễn biến phức tạp tại các nút giao, điểm mở như tại nút giao ngã tư Ngô Quyền (TP Hải Dương) chỉ trong thời gian từ 11/5 đến 6/6 đã xảy ra liên tiếp 3 vụ TNGT khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Mới đây, tại cuộc giao ban báo chí ngày 8/7, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, TNGT tiếp tục xảy ra tại các tuyến quốc lộ, trong đó có quốc lộ 5. Đồng thời nhấn mạnh, hạ tầng giao thông trên một số tuyến quốc lộ vẫn còn nhiều bất cập. Quốc lộ 5 vẫn còn tồn tại tình trạng hằn lún vệt bánh xe, dải phân cách giữa hư hỏng không được duy tu, sửa chữa kịp thời.Việc duy tu bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp trên các tuyến quốc lộ, trong đó có quốc lộ 5 chưa được thực hiện kịp thời do nguồn vốn hạn chế.

Quốc lộ 5 vẫn tồn tại nhiều bất cập.

Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương cũng cho biết, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã nhiều lần kiến nghị đơn vị quản lý đường bộ nhưng những tồn tại, bất cập về hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh vẫn chưa được khắc phục.

Trong khi đó, nhiều nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, trường học không có đường gom, đấu nối trực tiếp tuyến quốc lộ 5, trong khi ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của công nhân, phụ huynh, học sinh còn hạn chế là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Quốc lộ 5 là tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua trung tâm nhiều huyện, thành phố càng làm tăng áp lực trong công tác bảo đảm TTATGT đường bộ...

Nhiều kiến nghị chưa được xử lý?

Để kéo giảm TNGT trên Quốc lộ 5, Ban ATGT tỉnh Hải Dương yêu cầu lực lực chức năng tập trung tuần tra, điều hành, hướng dẫn giao thông, xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, lấn làn lấn vạch...

Mới đây, Trạm CSGT Ba Hàng cũng có kiến nghị về những bất cập tại các nút giao trên tuyến QL5 đi qua tỉnh Hải Dương. Trong đó nhấn mạnh, hiện nay, trên tuyến QL5 tốc độ cho phép cao nhất của phương tiện là 90km/h, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình TNGT diễn biến phức tạp xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết, bị thương nhiều người.

Từ đó, Trạm CSGT Ba Hàng kiến nghị Phòng CSGT đề nghị Tổng cục đường bộ triển khai cắm cụm biển báo tốc độ tối đa cho phép (50km/h) và biển hết hạn chế tốc độ tối đa tại các nút giao.

Cụ thể, tại nút giao Km 36+760, vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc có các phương tiện có tải trọng lớn, xe khách lớn quay đầu, việc tổ chức giao thông bằng vạch sơn đứt, các phương tiện chuyển làn trước khu vực ngã 3 dẫn đến giao thông hỗn loạn. Do đó, kiến nghị kẻ lại vạch sơn phân làn, cắm cụm biển báo tốc độ tối đa cho phép (50km/h) và biển hết hạn chế tốc độ tối đa, lắp đặt hệ thống camera...

Tại nút giao ngã tư Ghẽ (Km 40+200), tổ chức giao thông chưa hợp lý, vạch sơn mờ. CSGT kiến nghị kẻ vạch, bổ sung biển chỉ dẫn, mở rộng mặt đường tại nút giao để cải tạo nhánh rẽ, lắp camera...Tại Km 41+900, kiến nghị mở rộng nút giao, tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu, sơn lại vạch, thay thể biển đúng quy chuẩn, bố trí cầu vượt cho người đi bộ và xe mô tô;

Tại Km 48 ngã tư Hoàng Long hiện tồn tại vạch sơn mờ, mật độ phương tiện lớn tiềm ẩn nguy cơ TNGT, kiến nghị cắm các cụm biển báo tốc độ tối đa cho phép 50 km/h và hết hạn chế tốc độ tối đa trên đoạn tuyến từ Km 47+600 – Km 48+200, sau ngã ba cắm biển phân làn phương tiện nhắc lại, lắp đặt camera...

Tại Km50+700, ngã tư Ngô Quyền và Km 52+100, ngã tư 559 tổ chức giao thông hiện chưa hợp lý, vạch sơn mờ. Do đó kiến nghị kẻ lại vạch sơn kẻ đường, kẻ vạch bổ sung biển chỉ dẫn hướng đi cho các phương tiện trước ngã tư, sau ngã tư cắm biển phân làn phương tiện nhắc lại, lắp đặt camera...

Tương tự tại Km 59+ 900 nút giao QL5 – Hồng Lạc, tổ chức giao thông không hợp lý, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, vạch sơn mờ, công nhân đi ngược chiều nhiều. Do đó kiến nghị, tổ chức lại giao thông bằng tín hiệu đèn, cắm biển cấm ô tô tải quay đầu ở hai bên, sau ngã ba cắm biển phân làn phương tiện nhắc lại...

Trước đó, vào năm 2019, tỉnh Hải Dương đã đề nghị Ủy ban ATGT Quốc gia báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, sớm hỗ trợ tỉnh Hải Dương kinh phí 550 tỷ đồng để xây dựng cầu vượt tại Km50+630 và 4,93 km đường gom, xóa bỏ 109 lối đi dân sinh giao cắt đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng và đấu nối trực tiếp quốc lộ 5.

Đồng thời, sớm có phương án thu hút các phương tiện tham gia giao thông vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để nâng cao hiệu quả hoạt động đường cao tốc, giảm tải các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 5, quốc lộ 37 và 38B. Hải Dương cũng đề nghị Bộ GTVT báo cáo Chính phủ sớm bổ sung nguồn kinh phí xây dựng đường gom Dự án xây dựng nút giao lập thể điểm giao cắt giữa đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 và ĐT 390 tỉnh Hải Dương.

