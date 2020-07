Điểm mặt những hoa hậu xộ khám vì môi giới, bán dâm kiếm tiền

Ngày 15/8/2017, Hoa khôi cuộc thi Hoa khôi thời trang 2017 Phạm Thị Thanh Hiền bị bắt quả tang bán dâm tại khách sạn tên tuổi ở TP. HCM. Do quen nhiều đại gia nên Thanh Hiền không chỉ bán dâm còn môi giới cho các người đẹp khác với giá mỗi lần đi khách từ chục triệu đồng cho đến cả ngàn USD. Được biết, trong quá trình hoạt động nghệ thuật, các hoa khôi, á khôi, MC quen biết nhau và biết nhiều đại gia có nhu cầu mua dâm nên giới thiệu cho nhau để hưởng hoa hồng. Mỗi lần bán dâm, các người đẹp nhận từ chục triệu đồng cho đến cả ngàn USD. Ngày 26/4/2018, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo từng là người mẫu, diễn viên, hoa hậu bán dâm, môi giới bán dâm giá hàng ngàn USD. Kết quả, Nguyễn Thị Tiền (làm nghề MC) 3 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Thanh Hiền (Hoa khôi cuộc thi Hoa khôi thời trang 2017) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Ngọc (Á khôi 1 cuộc thi sắc đẹp) 2 năm tù treo và Nguyễn Thị Kim Chi 18 tháng tù treo. Ngày 30/8/2019, Công an TPHCM thông báo triệt phá đường dây mại dâm người nổi tiếng quy mô lớn với sự xuất hiện của những cái tên đình đám cùng với giá "đi khách" đắt đỏ. Mỗi lượt "đi khách", giá tiền phải trả cho những mỹ nhân chân dài này lên đến 7.000 - 25.000 USD/lượt. Tất cả đều dưới sự điều hành của “tú ông” Kiều Đại Dũ. Cũng trong hành trình tìm hiểu, tháng 9/2018, cơ quan chức năng tiết lộ danh tính của 2 người đẹp trong đường dây bán dâm ngàn đô được cho là có tầm ảnh hưởng đến công chúng. Đó là Á hậu T.D và nữ MC C.V. Theo chia sẻ, T.D "đi khách" với giá 7.000 USD, trong khi C.V nhận mức giá 1.500 USD. Ngày 15/7/2019, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử, “Tú ông” Kiều Đại Dũ bị phạt 7 năm tù, còn Á hậu TD và nữ MC C.V bị Công an TPHCM đã ra quyết định xử phạt hành chính. Tháng 6/2012, hoa hậu Mỹ Xuân cùng 2 người khác đã điều hành đường dây gái gọi gồm các ca sĩ, người mẫu, diễn viên với giá 2.500 USD . Những người trực tiếp đi khách theo chỉ đạo của hoa hậu được hưởng khoảng 40% số tiền, 60% còn lại được chia về cho Mỹ Xuân và đồng bọn. Mỹ Xuân được biết đến sau khi đoạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Nam Mekong 2009. Trước đó cô từng tham gia cuộc thi nhan sắc Người đẹp Sóc Trăng và giành giải nhất. Mỹ Xuân cũng tham gia bán dâm cùng các người đẹp. Vụ án của hoa hậu Mỹ Xuân được đưa ra xét xử vào giữa năm 2013 tại TAND TP.HCM. Cựu hoa hậu nhận mức án 2 năm 6 tù.

