Xế hộp gây tai nạn liên hoàn trên QL 5, hai người thương vong

Thông tin ban đầu vụ tai nạn, vào khoảng 8h40 sáng ngày 14/7, tại km 59+700, QL5 (địa bàn phường Ái Quốc, TP Hải Dương) đã xảy ra tai nạn giao thông giữa ôtô mang biển 15A do ông Trần Thế Chuyền (SN 1958, trú tại An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển va chạm với xe mô tô BKS 34B2 do chị Đỗ Thị Lức (SN 1990, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Xe ô tô tiếp tục va chạm với môtô 16K4 do ông Nguyễn Thanh Tuân (trú tại Tam Kỳ, huyện Kim Thành,Hải Dương điều khiển.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cả 3 phương tiện đều di chuyển cùng chiều Hà Nội – Hải Phòng.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Đỗ Thị Lức tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn, ông Nguyễn Thanh Tuân bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Cả ba phương tiện liên quan vụ tai nạn đều hư hỏng nặng.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô 7 chỗ đi không đúng phần đường, vượt phải không chú ý quan sát. Sau đó đã đâm va vào xe máy của chị Lức và ông Tuân đang lưu thông cùng chiều.

Chưa dừng lại ở đó, ôtô tiếp tục đâm đổ 2 cột biển báo giao thông khiến một cột biển báo văng vào người chị Lức làm chị này chết tại chỗ. Chiếc ôtô tiếp tục lao xuống rãnh thoát nước cạnh quốc lộ 5.

Chiếc xe gây tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông trên đã khiến QL 5 đoạn qua TP Hải Dương bị ùn tắc cục bộ. Lực lượng CSGT phải phân làn điều tiết.

Hiện CSGT Công an TP Hải Dương đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

