Thẻ thu phí cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn in bản đồ không có Trường Sa, Hoàng Sa

Tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả khai thác vừa khiến dư luận "dậy sóng" khi phát hành thẻ thu phí in hình bản đồ Việt Nam nhưng không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều đảo khác...

Tấm thẻ thu phí đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn được nhiều người dân phát hiện không có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa cũng như nhiều đảo khác thuộc chủ quyền Việt Nam, sau đó thông tin được chia sẻ lên mạng xã hội tạo ra làn sóng phẫn nộ nhắm vào Tập đoàn Đèo Cả.

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Thẻ in hình bản đồ Việt Nam cùng thông tin "một số dự án trọng điểm Tập đoàn Đèo Cả đã và đang triển khai "như Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, TP. HCM, Tiền Giang"…



Trả lời báo Giáo dục & Thời đại, bộ phận truyền thông của Tập đoàn Đèo Cả xác nhận: Tấm thẻ trên không phải là không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà nguyên nhân là do in mờ. Hiện Tập đoàn đang cho in lại tấm thẻ thu phí nêu trên.



Theo quan sát, tấm thẻ thu phí không hề có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và không có vết in mờ như thông tin mà bộ phận truyền thông của Tập đoàn Đèo Cả chia sẻ.



Trước khi xảy ra sự việc này, ông Lưu Xuân Thuỷ, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cũng dính bê bối vụ rút "vật hình khẩu súng" chĩa vào bảo vệ chung cư PNTechcons, TP. HCM khiến người dân tại đây phản ứng dữ dội buộc ông Thuỷ phải ra mặt xin lỗi.

