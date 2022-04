Hải Dương: TNGT nghiêm trọng trên QL37, 4 người thương vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 17h chiều 12/4 tại km 76, QL37 thuộc địa phận xã Thanh Quang (huyện Nam Sách, Hải Dương) khi 2 xe mô tô và một xe tải chạy cùng chiều Chí Linh – Tiền Trung đã va chạm nhau.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Dương Hòa)

Cụ thể, xe mô tô BKS 89AA-02083 do em Hoàng Thế Anh (SN 2004, trú tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển chở em Nguyễn Phương Hoa (SN 2004, trú tại xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, Hải Dương, xe mô tô BKS 34L2-9169 do anh Nguyễn Xuân Thu (SN 1971, trú tại xã An Thượng, TP Hải Dương) điều khiển chở anh Nguyễn Văn Trịnh (SN 1978, thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách) và xe ô tô tải BKS 99H - 005.40 (chưa xác định danh tính lái xe).

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến em Nguyễn Phương Hoa tử vong tại hiện trường, em Hoàng Thế Anh phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, các anh Nguyễn Văn Trịnh, Nguyễn Xuân Thu bị thương.

Sau khi tai nạn xảy ra, Đội CSGT số 2 Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Nam Sách điều tiết giao thông, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn .

Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 9/4, trên quốc lộ 37 đoạn qua chợ Rồng, xã Thanh Quang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 98B2-709.01 đi theo hướng Chí Linh - Tiền Trung với xe ô tô BKS 34H-003.63 khiến bà Nguyễn Thị Th. (SN 1977, trú tại Lục Nam, Bắc Giang) tử vong tại hiện trường.

