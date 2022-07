Vì sao Huấn “Hoa Hồng” xuất hiện tại trụ sở công an phường ở Hà Nội?

Tối 29/7, mạng xã hội xôn xao hình ảnh kèm thông tin Huấn "Hoa Hồng" (tức Bùi Xuân Huấn, 37 tuổi) có mặt tại trụ sở Công an phường Hoàng Liệt; kèm nội dung: "Các bác phường Hoàng Liệt làm thế này là không ổn rồi, em giúp người mà các anh làm vậy em thua".

Hình ảnh đăng tải trên mạng về Huấn "Hoa Hồng".

Liên quan tới sự việc này, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, ngày 27/7 vừa qua, anh Bùi Xuân Huấn có đến Công an phường Hoàng Liệt để phản ánh về việc chị Bùi Thị N. (25 tuổi, ở Linh Đàm) có sử dụng hình ảnh của anh Huấn để tăng tương tác bán hàng trên mạng nhưng chưa được sự đồng ý.

Sau đó, công an phường đã liên hệ chị N. và anh Huấn đến cơ quan công an để làm việc. Tại đây, chị N. đã trực tiếp xin lỗi anh Huấn. Cá nhân Huấn "Hoa Hồng" sau đó cũng không có yêu cầu đề nghị gì với cơ quan công an và các bên đã có biên bản buổi làm việc.

"Về việc hình ảnh của Huấn và thông tin lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Trong quá trình làm việc tại trụ sở công an phường, có nhiều người dân đến để làm thủ tục hành chính và có thể họ đã chụp ảnh đưa lên mạng gây ảnh hưởng trong dư luận", vị lãnh đạo phường Hoàng Liệt thông tin.

Huấn "Hoa Hồng" được nhiều người biết đến qua mạng xã hội nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe khoang tài sản. Ngoài ra, Huấn cũng được nhiều người biết vì có mối quan hệ thân thiết, từng thường xuyên xuất hiện trên các livestream của giang hồ mạng đình đám như Quang "Rambo" hay Khá "Bảnh".

Tháng 7/2020, Sở TT-TT Hà Nội xử phạt Huấn “Hoa Hồng” 15 triệu đồng về hành vi tự biên tập, xuất bản 2 cuốn Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản. Ngoài ra, Bùi Xuân Huấn bị phạt thêm 2,5 triệu đồng về hành vi bán 2 cuốn sách này khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

