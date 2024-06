Hải Dương thành lập 1.341 Tổ bảo vệ ANTT cơ sở

Ngày 17/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Hải Dương về việc chuẩn bị tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công an tỉnh Hải Dương

Báo cáo của Công an tỉnh Hải Dương cho thấy, đến ngày 12/6, toàn tỉnh đã hoàn thành việc kiện toàn, thống nhất các lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, đội trưởng, đội phó đội dân phòng cũng như tuyển chọn thêm từ những nguồn khác bảo đảm tốt yêu cầu để thành lập 1.341 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 4.248 thành viên tham gia.

Hải Dương là 1 trong 3 địa phương trên toàn quốc sớm ban hành 2 Nghị quyết về tiêu chí thành lâp, mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất cùng thời điểm Luật có hiệu lực thi hành.

Cùng với đó, công tác huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng đang được địa phương tích cực triển khai, bảo đảm hoàn thành việc bồi dưỡng cho 100% thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trước ngày 1/7/2024.

Công an tỉnh Hải Dương cũng phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ… để lực lượng này hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hải Dương vinh dự là 1 trong 6 địa phương trên cả nước được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về dự, chỉ đạo, động viên Lễ ra mắt.

Theo kế hoạch, Lễ ra mắt cấp tỉnh sẽ được tổ chức tại Quảng trường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ đang được triển khai một cách chủ động, tích cực, khẩn trương.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, công tác triển khai thi hành Luật và chuẩn bị tổ chức Lễ ra mắt đã được Hải Dương triển khai một cách bài bản, khoa học, có sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò tham mưu của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương

Thời gian tới, căn cứ vào Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh cần rà soát lại toàn bộ nội dung chương trình Lễ ra mắt, phương án bảo đảm ANTT Lễ ra mắt và các lực lượng tham gia. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Lễ ra mắt để Nhân dân hiểu và ủng hộ. Các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tích cực phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác chuẩn bị Lễ ra mắt theo đúng quy định của Bộ Công an.