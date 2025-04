Hàng nghìn người xếp hàng từ 3h sáng chờ xem tổng duyệt diễu binh 30/4

Tối 26/4, TPHCM tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật mừng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).Đúng 21h30, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn, TP Thủ Đức. Đây là đêm bắn pháo hoa thứ 2 trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước tại TPHCM



Tiếp đó, từ đêm 26/4 đến rạng sáng 27/4, người dân đã tập trung kín các ngã đường, chờ xem tổng duyệt. Ảnh: khu vực đường Tôn Đức Thắng - Bến Bạch Đằng.





Đây là bước chuẩn bị cuối cùng cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra vào sáng 30/4 tới.





Tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành cấp Nhà nước chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có 56 khối. Trong đó khối xe nghi trượng gồm 4 khối, có 36 khối của quân đội, dân quân tự vệ và công an. Ngoài ra, còn có khối quân đội của Lào, Campuchia và Trung Quốc cùng tham gia. Phần diễu hành có sự tham gia của 12 khối quần chúng.



Từ 3h sáng người dân đã tập trung kín các ngã đường, chờ xem tổng duyệt. Ảnh: khu vực đường Tôn Đức Thắng - Bến Bạch Đằng.





Thậm chí, người dân các tỉnh lân cận như Long An, Bình Phước, Bình Dương... cũng "bám trụ" xuyên đêm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem buổi tổng duyệt.





Theo ghi nhận của Báo Tri thức & Cuộc sống, lúc 2h-3hh sáng ngày 27/4, các khu vực gần như chật kín người. Ngoài màn trình diễn văn nghệ, diễn hành, phần diễu binh sẽ màn bắn 21 phát đại bác tại khu vực bến Bạch Đằng, 10 máy bay trực thăng treo, thả cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng 10 máy bay chiến đấu sẽ có những màn trình diễn nhào lộn trên bầu trời TP.HCM. Tới 4-5h sáng, hình ảnh người dân đổ về các ngả đường bên ngoài khu trung tâm ngày càng đông hơn Ai cũng háo hức chờ được trải nghiệm những khoảnh khắc lịch sử. Khung cảnh chật kín người ngồi chờ xem tổng duyệt. Nhiều người chờ lâu tranh thủ ngủ trước buổi tổng duyệt. Công tác an ninh thắt chặt dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trong ngày tổng duyệt.Công tác an ninh thắt chặt dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trong ngày tổng duyệt. Công tác an ninh thắt chặt dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trong ngày tổng duyệt. Các cán bộ chiến sĩ công an tích cực hướng dẫn người dân hiểu về quy định cũng như tìm nơi thuận tiện xem diễu binh.

Tối 26/4, TPHCM tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật mừng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Đúng 21h30, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn, TP Thủ Đức. Đây là đêm bắn pháo hoa thứ 2 trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước tại TPHCM



Tiếp đó, từ đêm 26/4 đến rạng sáng 27/4, người dân đã tập trung kín các ngã đường, chờ xem tổng duyệt. Ảnh: khu vực đường Tôn Đức Thắng - Bến Bạch Đằng.





Đây là bước chuẩn bị cuối cùng cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra vào sáng 30/4 tới.





Tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành cấp Nhà nước chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có 56 khối. Trong đó khối xe nghi trượng gồm 4 khối, có 36 khối của quân đội, dân quân tự vệ và công an. Ngoài ra, còn có khối quân đội của Lào, Campuchia và Trung Quốc cùng tham gia. Phần diễu hành có sự tham gia của 12 khối quần chúng.



Từ 3h sáng người dân đã tập trung kín các ngã đường, chờ xem tổng duyệt . Ảnh: khu vực đường Tôn Đức Thắng - Bến Bạch Đằng.





Thậm chí, người dân các tỉnh lân cận như Long An, Bình Phước, Bình Dương... cũng "bám trụ" xuyên đêm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem buổi tổng duyệt.





Theo ghi nhận của Báo Tri thức & Cuộc sống, lúc 2h-3hh sáng ngày 27/4, các khu vực gần như chật kín người. Ngoài màn trình diễn văn nghệ, diễn hành, phần diễu binh sẽ màn bắn 21 phát đại bác tại khu vực bến Bạch Đằng, 10 máy bay trực thăng treo, thả cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng 10 máy bay chiến đấu sẽ có những màn trình diễn nhào lộn trên bầu trời TP.HCM. Tới 4-5h sáng, hình ảnh người dân đổ về các ngả đường bên ngoài khu trung tâm ngày càng đông hơn Ai cũng háo hức chờ được trải nghiệm những khoảnh khắc lịch sử. Khung cảnh chật kín người ngồi chờ xem tổng duyệt. Nhiều người chờ lâu tranh thủ ngủ trước buổi tổng duyệt. Công tác an ninh thắt chặt dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trong ngày tổng duyệt. Công tác an ninh thắt chặt dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trong ngày tổng duyệt. Công tác an ninh thắt chặt dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trong ngày tổng duyệt. Các cán bộ chiến sĩ công an tích cực hướng dẫn người dân hiểu về quy định cũng như tìm nơi thuận tiện xem diễu binh.