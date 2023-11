Những phát ngôn ấn tượng làm “nóng” nghị trường kỳ họp thứ 6 tuần qua

Bên hành lang Quốc hội sáng 31/10, trao đổi với báo chí về việc hơn một tháng trôi qua nhưng số tiền trên 132 tỷ đồng ủng hộ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội chưa đến được tay người cần, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nói: "Theo tôi thấy cũng không phải là lâu đâu. Sự cố xảy ra từ tháng 9, bây giờ cuối tháng 10, cần rà soát kỹ danh sách những người bị ảnh hưởng, phân loại các nhóm để đảm bảo mức hỗ trợ nên với thời gian hơn một tháng không phải là lâu". Góp ý cho dự thảo luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sáng 27/10, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở là "cánh tay nối dài" của công an xã; nếu không giới hạn độ tuổi, người tuổi U70 vẫn canh gác ban đêm hay điều tiết giao thông không phù hợp, thậm chí phản cảm. Thảo luận về thực hiện ngân sách 2023 và dự toán, kế hoạch phân bổ ngân sách 2024 ngày 2/11, ông Trần Văn Lâm, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách, dẫn chứng Luật Thuế thu nhập cá nhân để cho thấy chính sách chậm thay đổi, nhiều bất cập. Theo ông Lâm, các quy định trong thuế thu nhập cá nhân như khởi điểm thu nhập chịu thuế, mức chiết trừ gia cảnh... lạc hậu cả chục năm. Nêu ý kiến tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 1/11, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Thanh Vân cho rằng, việc các ngành, địa phương liên tục xin cơ chế đặc thù cho thấy "chiếc áo cơ chế của chúng ta đã quá chật hẹp, cần rà soát đồng bộ để may cái áo mới thay vì vá víu, thay từng cúc áo một". Cũng trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 1/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, công nghệ bán dẫn là lĩnh vực mới, đòi hỏi cao nên cũng phải đầu tư cao chứ "không thể tay không bắt chip được". Nói về vấn đề văn hoá, đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên) cho biết, trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, Việt Nam phấn đấu đạt tổng doanh thu nghệ thuật biểu diễn là 31 triệu USD, ĐBQH ví von chỉ 2 đêm biểu diễn, Blackpink đã đạt 1/2 con số này. Về việc Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh sử dụng bằng giả, trao đổi với báo chí ngày 2/11, đại biểu Vũ Trọng Kim (đoàn Nam Định) cho rằng, đây là biểu hiện của cán bộ thoái hóa, biến chất, không thể chấp nhận được."Đây là hành vi có ý thức, mà ngày đêm cố giấu chuyện này thì không hiểu anh có bứt rứt không?”, ông Kim đặt câu hỏi và cho rằng, danh dự của người cán bộ không còn nữa, gây ảnh hưởng đến gia đình, dòng họ, quê hương. Đồng thời, cũng ảnh hưởng đến tổ chức. Chiều 2/11, thảo luận tổ về luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nguyên tắc thiết kế chính sách rút bảo hiểm xã hội một lần làm sao để người lao động có lựa chọn tốt nhất chứ không thể cấm đoán việc này. Thảo luận về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, ngày 3/11, Đại biểu Trịnh Xuân An (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh) nhấn mạnh khó áp dụng phương án thỏa thuận thu hồi đất. "Không thể có một dự án hàng trăm hecta mà ta thỏa thuận với từng hộ dân, từng người được", ông An nói Nói về các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn Quảng Nam) nêu thực tế, có những người dân chưa muốn thoát nghèo. Đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng, nguyên nhân căn cơ mà người dân chưa muốn thoát nghèo là cách làm và chất lượng của các chương trình chưa có sự bền vững, tính bền vững chưa cao cả trước mắt và lâu dài. Do đó, người dân cảm thấy chưa yên tâm khi thoát nghèo, hết chương trình, hết dự án thì “nghèo lại hoàn nghèo”.

