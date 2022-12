Hải Dương: Sau 30 năm lẩn trốn tội mua bán phụ nữ, U60 ra đầu thú

Bắt giữ đối tượng cướp tài sản sau 28 năm truy nã

Theo Công an tỉnh Hải Dương, khoảng 6h30 ngày 17/12, tại phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt và Công an phường 4 (thành phố Đà Lạt) bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hợi (SN 1971, trú tại thôn Vĩnh Đại, xã Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Nguyễn Văn Hợi tại cơ quan công an.

Hợi là đối tượng bị phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) ra Lệnh truy nã số 294/LTN ngày 27/8/1994 về tội Cướp có vũ khí.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, qua Tây Ninh, TPHCM, sau đó lập gia đình và làm ăn sinh sống ở Lâm Đồng.

Hiện đối tượng đã được đưa về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.