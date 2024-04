Hà Nội: Bắt 3 đối tượng cho vay "cắt cổ”, lãi suất 146%/năm

Ngày 26/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1995), Nguyễn Văn Tiến (SN 1998) và Lê Ngọc Thụy (SN: 1996); cùng có HKTT tại Thụy Xuân, Thái Thụy, Thái Bình, về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng. Hai đối tượng Nguyễn Văn Tiến (trái) và Lê Ngọc Thụy. Theo đó, từ tháng 1/2022, Nguyễn Văn Dũng có hoạt động cho vay lãi dưới hình thức vay bốc họ 10 ăn 08 trả trong 50 ngày (lãi suất vay 146%/năm). Đến khoảng tháng 10/2023, Dũng rủ thêm Nguyễn Văn Tiến làm cùng tại số 30 ngách 5 Ngõ 204 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để hoạt động cho vay lãi nặng. Ngoài ra, Dũng có rủ thêm Lê Ngọc Thụy chung tiền để cho khách vay lãi nặng. Quá trình điều tra xác định Thụy đã nhiều lần chung tiền với Dũng để cho nhiều khách vay lãi nặng.



Ngày 20/04/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành mời Dũng, Tiến, Thụy về trụ sở cơ quan Công an để làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Tiến, Lê Ngọc Thụy đã khai nhận toàn bộ hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ. Bước đầu xác định, từ tháng 01/2022 đến nay, nhóm này đã cho nhiều người vay tiền trên địa bàn quận Cầu Giấy với tổng số tiền cho vay là khoảng hơn 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 500 triệu đồng.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng cho vay lãi "cắt cổ", thu lợi bất chính nửa tỷ đồng theo quy định của pháp luật.