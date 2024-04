Điều tra nhóm người đi xe đạp chửi bậy trên đường Võ Nguyên Giáp

Ngày 26/4, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra vào ngày 27/9/2023, tại đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa phận thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Nơi xảy ra sự việc.

Cụ thể, sáng sớm 26/9/2023, trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng đi sân bay Nội Bài, một lái xe công nghệ đi đúng làn dành cho phương tiện ô tô đã phải đi chậm xử lý tình huống khi những chiếc xe đạp thể thao vi phạm giao thông chạy phía trước.

Bị nhắc nhở với lời lẽ chưa chuẩn mực, những người đạp xe đạp lập tức hò nhau quây kín chiếc ô tô đe dọa, hành hung lái xe. Vụ việc khiến cả tuyến đường Võ Nguyên Giáp ùn tắc. Sau khi đoạn video và hình ảnh phản cảm trên được nhiều người đi đường ghi lại phản ánh trên mạng xã hội, người dân và cộng đồng mạng đã lên án hành vi vi phạm giao thông, phi thể thao của nhóm người đạp xe đạp trên và đề nghị xử lý nghiêm.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an huyện Sóc Sơn đề nghị những tổ chức, cá nhân có liên quan đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn để làm việc. Những cá nhân, tổ chức nào biết thông tin liên quan đến những người đi xe đạp có hành vi vi phạm trong vụ việc trên, đề nghị cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn theo số điện thoại: 0979069871 (gặp cán bộ Lê Quang Tuấn).