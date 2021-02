Tin nóng ngày 3/2: Đòi chia tay, nữ công nhân bị người yêu đâm tử vong

Đòi chia tay, nữ công nhân bị người yêu đâm tử vong: Điểu Sảnh (22 tuổi, tỉnh Bình Phước) và chị T.H. có mối quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, cả hai mâu thuẫn, chị H. muốn chia tay nhưng Điểu Sảnh níu kéo. Đêm 1/2, Điểu Sảnh mang theo con dao chạy xe máy đến chỗ làm của nạn nhân. Sau đó, cả hai đi ăn tối rồi đi chơi. Khi đến khu vực lô cao su Điểu Sảnh đã dùng dao đâm chị H. khiến nạn nhân tử vong. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Sảnh để điều tra về hành vi giết người. Bé gái 2,2 kg chưa rụng dây rốn trong thùng carton: Khoảng 4h30 ngày 3/2, người dân phát hiện một bé gái chưa rụng dây rốn trong thùng carton bị bỏ rơi trên đường thuộc địa bàn thôn 4, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Phát hiện sự việc, người dân trình báo lực lượng chức năng đến làm việc. Qua đó, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản bàn giao cho gia đình ông Trương Văn Thống tạm trông nom và chăm sóc bé. Phá đường dây lô đề “khủng” lên tới hơn 300 triệu đồng/ngày: Ngày 3/2, Công an TP Sầm Sơn, Thanh Hóa đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qui mô lớn và bắt tạm giam 3 đối tượng: Cao Thị Trông, sinh năm 1969 ở phường Bắc Sơn; Văn Đình Cường, sinh năm 1975 và Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 1985 đều ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng cho các con bạc ghi số lô, số đề với tổng số tiền lên đến 300 triệu đồng. Sa lưới sau 29 năm trốn nã vì tội hiếp dâm: Sau khi bị tuyên 36 tháng tù giam về tội hiếp dâm, Đỗ Văn Nhẫn (SN 1966, quê quán xã Liên Bạc, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) đã lẩn trốn suốt 29 năm. Hôm nay, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vừa phối hợp Công an huyện Nậm Nhùn và Đội hướng dẫn và điều tra án về TTXH Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ được Nhẫn tại địa bàn huyện Nậm Nhùn. Giám đốc bị bắt vì làm khống giấy tờ đất để chiếm đoạt tiền tỷ: Nguyễn Chu Sâm (47 tuổi) - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mai dịch vụ Kim Thủy Lâm (ngụ khu phố 2, phường Pháo Đài, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) tự ý soạn thảo hợp đồng mua bán đất ở Phú Quốc rồi ký khống nhằm chiếm đoạt số tiền 3,75 tỷ đồng của 3 người phụ nữ. Hôm nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can Sâm để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cháy lớn quán bar, karaoke rộng hàng trăm m2: Khoảng 10h ngày 3/2, tại quán bar, karaoke MJM, có địa chỉ số 21 đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng với diện tích hàng trăm m2 xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh và bao trùm toàn bộ nhà hàng này đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Xe Exciter "đấu đầu" Winner, 2 thanh niên tử vong: Tối 2/2, nam thanh niên tên Lê Hoàng Lực (S30 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy hiệu Exciter biển số chạy tới gần với giao lộ Nguyễn Thị Lộc (thuộc xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP HCM) thì va chạm trực diện với xe máy hiệu Winner chạy hướng ngược lại. Vụ va chạm làm cho 2 chiếc xe máy hư hỏng nặng, 2 nam thanh niên văng xa ra hai bên đường tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Đòi chia tay, nữ sinh bị người yêu sát hại giữa đường. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

