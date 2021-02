“Tấm lá chắn” trên tuyến đầu chống dịch: "Hết dịch bố sẽ về với các con!"

“Hết dịch bố sẽ về với các con, bố sẽ mua nhiều đồ chơi và cho đi công viên nhé” - thiếu tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Công an phường Hoàng Tân (TP Chí Linh, Hải Dương) nói với các con trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phường Hoàng Tấn, thiếu tá Nguyễn Văn Hòa ăn vội suất cơm họp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện qua lại chốt 24/24h.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hòa cho biết, Công an phường Hoàng Tân có 6 cán bộ chiến sỹ thì 1 cán bộ tăng cường đảm bảo ANTT tại Công ty POYUN - ổ dịch lớn nhất của lần bùng phát dịch này, còn lại 5 cán bộ chia ra thực hiện nhiệm vụ tại 5 chốt trên địa bàn phường. Đến tối ngày 2/2, phường Hoàng Tân có 7 F0, 172 F1 và 655 F2.

Công an Hải Dương đang ngày đêm quyết tâm chống dịch.

Trong khi thiếu tá Hòa làm nhiệm vụ tại chốt trực thì vợ anh, một điều dưỡng đang công tác tại khoa Ngoại, Trung tâm Y tế TP Chí Linh cũng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại chốt.

Hai vợ chồng thiếu tá Hòa gửi 2 con nhỏ nhờ ông bà trông nom trong những ngày làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Trước khi lên đường, thiếu tá Nguyễn Văn Hòa hứa với các con: “Hết dịch bố sẽ về với các con, bố sẽ mua nhiều đồ chơi và cho đi công viên nhé”.

“Con cái gửi ông bà chăm sóc, nhiều khi cũng thấy áy náy lắm vì ông bà sức khỏe cũng yếu rồi” – thiếu tá Hòa nói với giọng chùng xuống. Nhưng cán bộ công an này cho biết: “Chống dịch là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này em ạ, Công an phường Hoàng Tân bọn anh sẽ dồn toàn lực, toàn trí để thực hiện tốt nhiệm vụ thôi. Mà Công an Hải Dương có phải mỗi nhà anh 2 vợ chồng đều bận đi chống dịch đâu. Dịch giã thế này, cán bộ Công an ai cũng vất vả cả, mỗi người cùng cố gắng thêm 1 chút rồi dịch bệnh nhất định sẽ được kiểm soát thôi”.

Giống như thiếu tá Nguyễn Văn Hòa, những ngày này, thượng úy Nguyễn Thị Thanh Nga, cán bộ đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) gửi con cho ông bà nội ngoại bởi chồng chị cũng là chiến sỹ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch.

Những ngày qua, dù là cán bộ nữ nhưng thượng úy Nguyễn Thị Thanh Nga cũng lăn lộn với nhiệm vụ chống dịch như bất kỳ đồng nghiệp nam nào cùng đơn vị. Ngày ngày thượng úy Nga phối hợp với lực lượng y tế xã đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát, khoanh vùng, truy vết, lập danh sách các trường hợp F1, F2, F3. Đồng thời luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận nhiệm vụ tăng cường cho các chốt và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

Trong phút giây rảnh rỗi hiếm hoi, chị Nga tranh thủ gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà, thăm tình hình công tác của chồng và dặn dò các con ở nhà.

Cầm món quà con trai tặng ra khoe, đó là những viên kẹo bạc hà cùng dòng chữ cậu con trai viết náu “Mẹ ngậm cái này cho có sức chống con Covid nhé. Con và em Na ăn Tết với ông bà sẽ ngoan như lời mẹ dặn. Con yêu mẹ lắm!”, chị Nga kể lại, hôm trước sinh nhật giai lớn nhà mình nhưng năm nay bố mẹ đều bận đi chống dịch hết nên không tổ chức sinh nhật được cho con. “May mà cu cậu học lớp 3 rồi nên cũng hiểu chuyện lắm, không giận dỗi gì bố mẹ cả, hôm nay lại còn nhờ bà ngoại gửi quà Tết trước cho bố mẹ qua đường bưu điện nữa. Vậy nên mình cũng yên tâm công tác, hết dịch về mình sẽ tổ chức sinh nhật bù cho con trai” – chị Nga nói.

Trung úy Phạm Thế Hiển - thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch thuộc xã Nam Tân – “ổ dịch” của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương với 7 ca dương tính vì dịch bùng phát đã gác lại hạnh phúc riêng tư để tham gia chống dịch. Trước đó, anh đã lên lịch và đặt thiếp tổ chức đám cưới vào cuối tháng 1/2020.

Vợ sắp cưới của trung úy Hiển cùng công tác trong ngành nên vô cùng thấu hiểu và luôn động viên anh cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Mục tiêu lớn nhất lúc này của chúng tôi là dập tắt dịch bệnh, chuyện hạnh phúc cá nhân tôi tạm thời gác lại. Chúng tôi còn trẻ, còn nhiều thời gian mà” - Trung úy Phạm Thế Hiển chia sẻ.

Những tấm lá chắn trên tuyến đầu chống dịch

Hơn 3.000 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Hải Dương đang căng mình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại tỉnh Hải Dương – địa bàn đang nóng nhất cả nước về tình hình dịch COVID-19.

7 ngày qua kể từ khi COVID-19 bùng phát tại tỉnh Hải Dương với diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, toàn lực lượng Công an Hải Dương đều nhận thức sâu sắc rằng: Lúc này, cùng với đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thì phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Ngay từ khi kích hoạt hệ thống phòng dịch ở cấp độ cao nhất trên địa bàn toàn tỉnh, gần 120 chốt kiểm soát dịch bệnh, trong đó có 7 chốt cấp tỉnh với 400 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương tham gia đã được thiết lập, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào vùng dịch. Để hỗ trợ các địa phương, Công an tỉnh Hải Dương đã tăng cường cho Công an thị xã Chí Linh, Kinh Môn 60 cán bộ chiến sĩ cùng các loại trang thiết bị phục vụ yêu cầu công tác.

Thượng tá Bùi Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TP Chí Linh.

Tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh, màu áo của lực lượng Công an là điểm tựa tinh thần cho người dân trong cuộc chiến với dịch bệnh. Với vai trò chốt trưởng các chốt, những ngày căng mình chống dịch vừa qua, cán bộ chiến sỹ Công an Hải Dương đã làm tròn nhiệm vụ của mình.

Tại nhiều khu vực cách ly tập trung, khu vực cách ly y tế, khu vực dân cư có nguy cơ cao, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an vẫn đang ngày đêm làm nhiệm vụ. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của lực lượng càng nặng nề. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, truy vết, sàng lọc những trường hợp tiếp xúc gần nguồn bệnh; kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân áp dụng các biện pháp cách ly… Những gương mặt nghiêm túc, cương quyết khi đấu tranh với tội phạm, giờ trở nên ấm áp, chân thành khi giúp đỡ, giải thích cho nhân dân.

Trực và ứng trực 100% quân số, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bất kể ngày hay đêm là trạng thái mà toàn lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã kích hoạt từ ngày đầu có dịch. Ngay trong đêm ngày 2/2, hàng chục cán bộ chiến sỹ khối An ninh Công an tỉnh đã tăng cường xuống chi viện cho các chốt tại TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn.

Đối với các cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp phòng chống dịch của Công an tỉnh, tuy không trực tiếp đi chốt nhưng những ngày này, một ngày làm việc của họ bắt đầu từ 3h sáng và kết thúc khi đồng hồ điểm gần 12h đêm. Tổng hợp số liệu, tham mưu xây dựng kế hoạch, vạch ra các phương án chống dịch… mỗi ngày họ chỉ kịp chợp mắt từ 3-4 tiếng.

Những vất vả, gian nan trong công tác phòng chống dịch vài trang giấy không thể phản ánh hết, nhưng vượt qua tất cả những gian nan, vất vả ấy, toàn lực lượng Công an tỉnh Hải Dương quyết tâm chung sức đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống dịch với mục tiêu cao nhất là kiểm soát dịch trong thời gian sớm nhất.

Sẵn sàng làm “những tấm lá chắn” nơi đầu trận tuyến chống dịch, có thể Tết này sẽ có nhiều cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Hải Dương đón Tết tại các chốt kiểm soát dịch, đổi lại sẽ có rất nhiều người dân được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu yên bình, đầm ấm bên gia đình, người thân. Lúc này đó là mục tiêu lớn nhất mà Công an tỉnh Hải Dương hướng đến.

