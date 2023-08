Hải Dương: Nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh bị đề nghị kỷ luật

Ngày 28/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương có thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 18 tổ chức ngày 25/8 dưới sự chủ trì của ông Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương.



Tại kỳ họp này, căn cứ kết quả thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương nhận thấy, ông Lê Văn Thoan, nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành để cơ quan, đơn vị có một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trụ sở Công an thành phố Chí Linh. (Ảnh minh họa)

Đối chiếu với các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kỷ luật đối với ông Lê Văn Thoan theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 8/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Chí Linh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra ngày 4/2/2023 tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Các đối tượng bị bắt gồm Mạc Quốc Phương, Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thành Trung, Trương Mạnh Đăng. Toà án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã xét xử, kết án các đối tượng trên.

