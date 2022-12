Thêm đối tượng bị bắt trong đường dây khai thác đất ở Quảng Ninh

Ngày 31/12, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc triệt phá chuyên án khai thác đất trái phép và vận chuyển đất trái phép xảy ra tại phường Đại Yên, TP Hạ Long và phường Quảng Yên, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên.



Thương tá Nguyễn Xuân Long, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đào Thế Vinh (53 tuổi, trú khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP Hạ Long) về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại Điều 227 Bộ luật hình sự. Mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục khởi tố và tạm giam Nguyễn Ngọc Kiên (37 tuổi, trú thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) do giúp sức cho Đào Thế Vinh phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Kiên tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2015, Công ty CP xây dựng và đầu tư An Phát, đơn vị được cấp phép khai thác đất phục vụ làm đường cầu nối tuyến cao tốc nối TP Hạ Long - cầu Bạch Đằng, ký hợp đồng với Công ty dịch vụ vận tải thương mại Vũ Đại Vỹ do Đào Thế Vinh làm giám đốc. Theo hợp đồng, công ty của Vinh có nhiệm vụ khai thác, vận chuyển đất từ mỏ Cái Mắm về khu vực thi công của Công ty An Phát trong thời gian thi công dự án.

Năm 2018, khi dự án hoàn thành, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định giao toàn bộ khu đất cho Công ty CP đầu tư Bảo Lai để quản lý, khai thác phục vụ dự án Hạ Long Xanh. Tuy nhiên, Vinh cố tình đưa xe và thiết bị vào tổ chức khai thác mỏ đất trái phép để cung cấp cho một số công trình trong và ngoài tỉnh.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Quảng Ninh phá chuyên án, tạm giữ 9 phương tiện (gồm 6 ô tô tải, 2 máy xúc, 1 tàu vận tải), thu giữ khoảng 17.500 m3 đất trị giá gần 900 triệu đồng.

Đào Thế Vinh bị cảnh sát Quảng Ninh bắt giữ về hành vi khai thác, vận chuyển đất trái phép. Ảnh: CACC.

Tính từ năm 2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Đào Thế Vinh đã tổ chức khai thác, vận chuyển trái phép đất với số lượng lớn tại khu vực khu vực đồi thuộc tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, do Công ty CP đầu tư Bảo Lai quản lý để bán cho một số đơn vị có nhu cầu mua đất san lấp mặt bằng, sản xuất gạch ngói, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.