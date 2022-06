Hải Dương: “Ngáo đá” múa dao trên đường, cảnh sát triệt xóa ổ ma túy phức tạp

Ngày 24/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Bình Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trong ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy phức tạp trên địa bàn huyện.



5 đối tượng gồm: Vũ Tiến Thành (SN 1974, ở thôn Lại, xã Vĩnh Hưng); Đặng Thế Hoàng (SN 1996, ở thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng); Nguyễn Văn Tuấn (1990, ở Thôn Vạc, xã Thái Học); Trần Văn Quang (SN 1993, ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng) và Đinh Văn Yêu (SN 1985 ở thôn Vạc, xã Thái Học).

Tuấn tại cơ quan Công an.

Trong đó, đối tượng Vũ Tiến Thành (từng có tiền án liên quan đến ma túy năm 2018) là đối tượng cầm đầu chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện, còn Nguyễn Văn Tuấn(từng có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản năm 2016) là đối tượng nghiện ma túy, thường mua ma túy của các đối tượng trong nhóm và các đối tượng khác trong và ngoài địa bàn huyện.

Từ đầu tháng 6 năm 2021, thông qua các biện pháp trinh sát, Công an huyện Bình Giang đã rà dựng lên một ổ nhóm về ma túy trong đó Vũ Tiến Thành, đối tượng cầm đầu cung cấp ma túy cho Đặng Thế Hoàng để bán. Sau khi mua ma túy từ Thành, Hoàng trực tiếp hoặc thông qua Trần Văn Quang bán ma túy cho các con nghiện để sử dụng, trong số đó có Nguyễn Văn Tuấn, là khách quen của Hoàng và Quang. Sau khi mua được ma túy, Tuấn mang về tổ chức cho một số con nghiện khác sử dụng trái phép tại nhà ở của mình.

5 đối tượng tại cơ quan công an.

Chiều ngày 13/6/2022, nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân về đối tượng Nguyễn Văn Tuấn có biểu hiện “ngáo đá” khi đang cầm dao múa máy ở đường xã Thái Học (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bình Giang phối hợp cùng Công an xã Thái Học đã tiến hành ngăn chặn và triệu tập đối tượng về làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ về toàn bộ các đối tượng trong ổ nhóm.

Sau khi áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã tiến hành khởi tố vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Bình Giang gồm thôn Lại, xã Vĩnh Hưng; thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng; thôn Vạc, xã Thái Học theo Khoản 2 điều 251, Khoản 2 điều 256 Bộ Luật Hình sự.

Đối tượng Thành tại cơ quan Công an

Đồng thời khởi tố 3 bị can Vũ Tiến Thành, Đặng Thế Hoàng, Trần Văn Quang về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Khởi tố 2 bị can Nguyễn Văn Tuấn, Đinh Văn Yêu về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đến nay đã tiến hành truy bắt và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can nêu trên.

Trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an, thời gian qua, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma tuý đã được chuyển hóa, làm trong sạch địa bàn, do vậy các đối tượng trong nhóm đã dạt về các vùng xa trung tâm…, nhất là các địa bàn giáp ranh, sau đó cấu kết, móc nối với nhau để đưa ma túy về các địa bàn này thực hiện việc trao đổi, mua bán, và tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại đây.

Việc này được thực hiện hết sức tinh vi, đặc biệt là các đối tượng từng có tiền án tiền sự, liên quan đến ma túy (bọn chúng thường xé lẻ, chia nhỏ ma túy để tiện cho việc cất giấu, trao đổi, mua bán cũng như tổ chức sử dụng) từ đó cũng gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng.

Đa phần các đối tượng trong ổ nhóm đều từng có tiền án, trong đó đối tượng Thành là đối tượng nổi cộm trên địa bàn, quá trình khai báo của các đối tượng rất quanh co, bất hợp tác với cơ quan chức năng… Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cũng như các bằng chứng thu thập được, các đố i tượng trong nhóm đều phải thừa nhận về hành vi phạm tội của mình…

>>> Mời độc giả xem thêm video Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy: