Người phụ nữ quản trị nhóm giả mạo Công an TP Hải Phòng

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, xác minh, làm rõ đối tượng N.T.T.H trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng sử dụng tài khoản facebook cá nhân tham gia quản trị nhóm facebook có tên “Công an Hải Phòng” là nhóm giả mạo Công an TP Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, N.T.T.H đã thừa nhận các hành vi nêu trên của mình là vi phạm pháp luật. Qua đó phát hiện trên nhóm facebook giả mạo này đăng tải nhiều bài viết có nội dung quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá vi phạm pháp luật, không phù hợp thuần phong mỹ tục và một số bài đăng thông tin chưa kiểm chứng nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Với các thủ đoạn trên, nhóm facebook tên “Công an Hải Phòng” đã có trên 1.800 lượt người quan tâm, theo dõi.



Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, tiến hành triệu tập, đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm nêu trên của N.T.T.H.

Tại cơ quan công an, N.T.T.H đã thừa nhận các hành vi nêu trên của mình là vi phạm pháp luật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an TP Hải Phòng nói riêng và lực lượng Công an nói chung. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không tự ý thiết lập, quản trị các tài khoản, trang, kênh, hội, nhóm để đăng tải các nội dung xuyên tạc, sai sự thật, mạo danh, công kích, bôi nhọ hình ảnh các cơ quan của Đảng, Chính quyền và các tổ chức chính trị khác; những ai vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.