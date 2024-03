Mạnh tay xử lý, thu gom rác thải trên Vịnh Hạ Long

Đây là một trong nhiều hoạt động, giải pháp quyết liệt mà TP. Hạ Long sẽ triển khai để bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Theo đó, thành phố sẽ huy động các lực lượng bao gồm công an, quân đội, thanh niên xung kích và nhân dân để thực hiện thu gom rác thải ven bờ và toàn bộ mặt Vịnh Hạ Long.

Theo UBND TP. Hạ Long, qua công tác kiểm tra, đánh giá sơ bộ nguồn phát sinh rác thải trên Vịnh Hạ Long hiện nay được xác định từ nhiều nguồn, trong đó chủ yếu là do c

ác địa phương lân cận trong quá trình triển khai thay thế vật liệu nuôi trồng thủy sản từ phao xốp bằng vật liệu thân thiện môi trường (phao HDPE), nhưng không thực hiện thu gom triệt để dẫn đến rác thải, phao xốp phát tán ra Vịnh Hạ Long (tập trung tại khu vực phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả giáp ranh phường Hà Phong, TP. Hạ Long).

Việc xử lý phao xốp trong quá trình lập lại trật tự trong nuôi trồng thủy sản trái phép của các địa phương từ năm 2023 do chưa được thu gom hết, đang mắc ở các khe, chân núi đá, khi nước lên rác thải theo đó trôi theo dòng nước chảy về Vịnh Hạ Long (chủ yếu là rác phao xốp bị vỡ vụn).

Khu vực ven bờ và các địa phương ven biển khu vực TP. Hạ Long, Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, thị xã Quảng Yên (rác từ các cống, rãnh thoát nước chưa được thu gom chảy ra Vịnh Hạ Long).

Ngoài ra, nguồn phát thải rác còn từ các phương tiện thủy (tàu cá), các tàu du lịch nghỉ đêm…trên Vịnh.

Hiện nay, c ông tác thu gom, vận chuyển rác trên Vịnh Hạ Long cũng đã được cụ thể hóa vai trò, gắn trách nhiệm của từng đơn vị. Theo đó, việc thu gom rác thải trên Vịnh Hạ Long được giao cho 2 đơn vị gồm, khu vực ven bờ Vịnh Hạ Long do UBND TP. Hạ Long thực hiện thu gom; Khu vực vùng lõi Vịnh Hạ Long do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Rác thải ven Vịnh Hạ Long được tập trung dọn dẹp.

Để tiếp tục thực hiện thu gom, xử lý rác thải trên Vịnh Hạ Long nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt trước thêm du lịch hè 2024 đón chào hàng nghìn du khách quốc tế và trong nước, UBND TP. Hạ Long đã yêu cầu

Ban Quản lý các dịch vụ công ích thực hiện duy trì tuyến thu gom rác thải ven bờ và rác thải trôi dạt trên vịnh Hạ Long từ khu vực cầu K67 đến bến cá Cao Xanh, phường Cao Xanh và đến khu vực Bãi tắm Hòn Gai, phường Hồng Hà; Thực hiện thu gom rác thải khu vực ven bờ từ Bãi tắm Hòn Gai, phường Hồng Hà đến khu vực hạ lưu suối Lộ Phong, phường Hà Phong giáp địa phận phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả; Thực hiện thu gom rác thải tại khu vực phường Hà Phong (tại chân các đảo từ khu vực phường Hồng Hà đến Hà Phong, khu vực Hòn Đũa...);

Mới đây, UBND TP. Hạ Long đã có báo cáo giải pháp thu gom rác thải trên Vịnh Hạ Long.