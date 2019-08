Hải Dương: Một người nhập viện sau khi làm việc với công an xã

(Kiến Thức) - Một người dân sau khi lên làm việc với Trưởng công an và Phó công an xã Hoàng Hoa Thám đã phải nhập viện cấp cứu. Gia đình sau đó có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo công an xã đánh dân. Sự thật thế nào?

Người dân tố bị công an xã đánh tại phòng làm việc



Vừa qua, gia đình ông Nguyễn Văn Giang (SN 1970 ở thôn Hố Giải, xã Hoàng Hoa Thám, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) có đơn gửi đến lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương, công an TP Chí Linh và các cơ quan liên quan về việc một người nhập viện sau khi làm việc với công an xã.

Nội dung tố cáo hành vi ép cung, đánh đập dẫn đến thương tích cho ông Giang của Ban công an xã Hoàng Hoa Thám.

Đơn trình báo cho biết, ngày 22/8, trong quá trình làm việc với ông Nguyễn Văn Giang về việc chặt 10 cây keo tại Hòn Tròn, thôn Hố Giải, trưởng công an xã Hoàng Hoa Thám là ông Hoàng Văn Vinh và Phó Công an xã ông Đường Thượng Nhi đã ép ông Giang phải nhận lỗi đã chặt 10 cây keo của gia đình ông Đinh Văn Chiến và yêu cầu bồi thường, xin lỗi ông Chiến.

“Do bố tôi không nhận lỗi nên ông Nhi cầm dùi cui điện đánh liên tiếp vào hai đầu gối và hai bàn chân khiến bố tôi ngã lăn ra đất và bất tỉnh. Khi bố tôi tỉnh lại, ông Nhi vẫn xấn xổ cầm dùi cui đập vào hai vai của bố tôi. Thấy cấp dưới đánh người, ông Vinh không can ngăn mà bỏ ra ngoài”, nội dung đơn tố cáo do con gái ông Nguyễn Văn Giang viết.

Ông Giang đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 23/8, ông Nguyễn Văn Giang nhập viện và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Giang khẳng định, trong quá trình làm việc, ông bị Phó trưởng Công an xã Hoàng Hoa Thám lấy dùi cui điện đánh.

Theo lời ông Giang, ngày 21/7, ông thuê một số người chặt 11 cây keo tại đồi Hòn Tròn, thôn Hố Giải. Ông Giang khẳng định số keo trên nằm trong diện tích đất rừng mà gia đình ông được giao khoán. Tuy nhiên, ông Đinh Văn Chiến cho rằng số keo trên thuộc diện tích đất gia đình ông vỡ hoang. Ông Chiến trình báo, đề nghị chính quyền xã Hoàng Hoa Thám giải quyết tranh chấp trên. Công an xã đã mời ông Giang và ông Chiến đến làm việc nhưng hai bên vẫn giữ nguyên quan điểm, không thống nhất được phương án giải quyết.

Khoảng 14h ngày 22/8, ông Nguyễn Văn Giang đi xe máy đến trụ sở UBND xã Hoàng Hoa Thám làm việc theo giấy triệu tập của Công an xã này. Theo trình bày của ông Giang, tại đây, ông gặp, làm việc với Trưởng Công an xã Hoàng Văn Vinh và Phó Trưởng Công an xã Đường Thượng Nhi. Trong quá trình làm việc, 2 ông này yêu cầu ông Giang thừa nhận đã thuê người chặt keo trong diện tích của gia đình ông Chiến và ông Giang cam kết sẽ hòa giải, bồi thường cho ông Chiến mỗi cây 200.000 đồng.

“Do không chấp nhận yêu cầu trên, không ký vào biên bản nên ông Nhi lấy dùi cui điện đánh vào 2 đầu gối, bàn tay và bả vai ông. Do bị đánh nhiều lần nên có thời điểm tôi bất tỉnh, nằm trên sàn nhà. Đến khoảng 17h cùng ngày, khi dần tỉnh lại nhưng không thể tự đi được, tôi gọi con gái là Nguyễn Thị Hạnh đến đón về. Khi Hạnh đến nơi, ông Vinh yêu cầu Hạnh viết thay bố bản tường trình với nội dung nhận sai, chặt keo trong diện tích đất của gia đình ông Chiến do không nắm rõ vị trí. Do bị đánh quá đau nên ông buộc phải ký vào bản tường trình. Lúc này, tay phải ông Giang bị sưng phù, không thể cầm bút nên ký ngệch ngoạch bằng tay trái. Sau đó, ông Vinh cầm ngón trỏ tay phải của ông để điểm chỉ vào chữ ký”, ông Nguyễn Văn Giang cho hay.

Trưởng công an xã Hoàng Hoa Thám nói gì?

Sáng ngày 29/8, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Hoàng Văn Vinh, Trưởng Công an xã Hoàng Hoa Thám phủ nhận lời tố cáo của gia đình ông Nguyễn Văn Giang.

"Không có ai đánh ông Giang cả. Ông Nhi, Phó Công an xã cũng không đánh ông Giang như lời người nhà ông Giang nói. Đấy chỉ là do ông Giang nói thôi. Bởi phòng công an xã là phòng nằm ở vị trí trung tâm của UBND xã. Người ta qua lại, uống nước non thường xuyên. Suốt buổi hôm ấy, tôi làm việc với ông Giang làm gì có ai đánh ông ấy", ông Hoàng Văn Vinh cho biết.

Trưởng Công an xã Hoàng Hoa Thám nói thêm, việc mời ông Nguyễn Văn Giang lên trụ sở công an xã làm việc là do ông Giang liên quan vụ chặt trộm 10 cây gỗ keo. "Việc trộm này có đầy đủ thông tin, khi người dân phát hiện, những người cưa cây còn vác cưa bỏ chạy", ông Vinh nói.

Ông Hoàng Văn Vinh cũng cho biết, tại buổi làm việc,ông Giang đã nhận sai. Nhưng do không viết được nên ông Giang gọi con gái là chị Hạnh đến viết hộ.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 31/7, ông Giang cũng đã viết 1 bản tường trình với nội dung khẳng định ông thuê người chặt keo trong diện tích của gia đình mình. Bản tường trình này, ông Giang tự viết và ký, ghi rõ họ tên.

Trụ sở UBND xã Hoàng Hoa Thám.

Tuy nhiên, trong bản tường trình mà chị Hạnh viết hộ thì ông phải điểm chỉ, không thể ký tên. Do vậy, dư luận nghi ngờ việc công an xã có tác động đến cơ thể ông Giang bởi khi đến làm việc, ông Giang sức khoẻ bình thường và tự lái xe máy đến nhưng sau khi làm việc với công an xã thì ông Giang lại không thể tự viết, ký tên bản tường trình? Kết thúc buổi làm việc, ông Giang cũng không thể tự đi về mà phải nhờ con gái và theo lời ông Giang thì có cả ông Vinh hỗ trợ dìu ông ra xe chở về.

Ngoài ra, sáng 23/8, ông Nguyễn Văn Giang được vợ con đưa đến Trung tâm Y tế TP Chí Linh điều trị. Tại đây, trực tiếp điều trị cho ông Giang, bác sĩ Bùi Văn Tuân ghi nhận ông Giang có dấu hiệu liệt, mất cảm giác vận động cẳng, bàn chân hai bên. Giấy chuyển ông Giang lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị cũng ghi rõ, chẩn đoán ông Giang bị đa tổn thương do bị đánh. Đến ngày 27/8, ông Giang vẫn đang phải điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và trong tình trạng 2 chân vận động rất khó khăn, chưa thể tự đi lại.