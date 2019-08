Ông Đoàn Ngọc Hải “lận đận” từ chuyện đồng hồ... đến thôi chức

Chiều 28/8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV sau gần 3 tháng kể từ ngày nộp đơn xin thôi giữ chức vụ này. Theo đó, khi có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP HCM đã giao Sở Nội vụ tham mưu quy trình thủ tục giải quyết cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV và giải quyết chính sách thôi việc. Hiện tại, Sở Nội vụ TP HCM đã có tờ trình dự thảo quyết định cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV để trình Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét. Sở Nội vụ TP HCM cho biết, qua rà soát các quy định thì tại điểm c, khoản 1, điều 40 nghị định số 97 /2015/NĐ-CP nêu rõ: “Người quản lý doanh nghiệp được từ chức một trong các trường hợp sau: …có nguyện vọng xin từ chức vì lý do cá nhân”. Xét về quy định này thì ông Hải đã có đơn xin từ chức theo nguyện vọng. Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy cũng đã thống nhất để ông Đoàn Ngọc Hải được thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng. Trước đó, ngày 4/6/2019, sau vài giờ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 liền nộp đơn xin từ chức lên Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP và Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn. Lý do ông Đoàn Ngọc Hải đưa ra là vị trí vừa được điều động là không phù hợp. Nguyện vọng của ông đã nhiều lần đề đạt với lãnh đạo TP là xung phong về làm Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ hoặc cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Cần Giờ. Trong đơn, ông Đoàn Ngọc Hải viết: "Tôi nhận thấy mình không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo thì không thể làm tốt được công việc này. Nếu tôi miễn cưỡng nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng; sẽ làm tổn thương đến uy tín của Đảng, tiền bạc, tài sản của nhân dân nên tôi xin từ chức". Trong khi chờ quy trình giải quyết chế độ thôi việc sớm 10 năm, ông Đoàn Ngọc Hải xin nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương. Ông Đoàn Ngọc Hải, SN 1969, quê huyện Thanh Trì, Hà Nội; trình độ thạc sĩ Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật và Cử nhân Xã hội học. Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, quận 1; Phó Trưởng phòng Kinh tế quận 1; Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, quận 1; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1. Ông Đoàn Ngọc Hải được nhiều người biết đến từ khi ông thực hiện chiến dịch dọn dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trả lại lối đi cho người đi bộ bắt đầu từ năm 2017. Từ quận 1, phong trào "giành lại vỉa hè" đã lan tỏa sang nhiều quận huyện khác của TP và một số địa phương khác trên cả nước. Tuy nhiên, ngày 8/1/2018 ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ gửi đơn xin từ chức vì "không thực hiện được lời hứa trước nhân dân". Bốn tháng sau, trong đơn gửi Thành ủy, UBND TP và lãnh đạo UBND quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải xin rút đơn từ chức vì "nhận được nhiều động viên, an ủi, kỳ vọng và sự thuyết phục của các cấp lãnh đạo". Ông đã suy nghĩ kỹ và mong muốn được tiếp tục cống hiến, sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, nguy hiểm... và nhận bất kỳ nhiệm vụ nào được phân công. Nguyện vọng này của ông được chấp nhận, ông tiếp tục công việc Phó Chủ tịch UBND quận 1. Tuy nhiên, đến tháng 6/2019, ông Đoàn Ngọc Hải được điều về làm Phó tổng giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn, ngay lập tức ông đã nộp đơn thôi chức vụ trên. Trong quá trình công tác, ông Đoàn Ngọc Hải cũng từng dính lùm xùm khi một PV truy vấn ông về việc ông dùng chiếc điện thoại Vertu và đeo chiếc đồng hồ hạng sang.

Chiều 28/8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV sau gần 3 tháng kể từ ngày nộp đơn xin thôi giữ chức vụ này. Theo đó, khi có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP HCM đã giao Sở Nội vụ tham mưu quy trình thủ tục giải quyết cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV và giải quyết chính sách thôi việc. Hiện tại, Sở Nội vụ TP HCM đã có tờ trình dự thảo quyết định cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV để trình Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét. Sở Nội vụ TP HCM cho biết, qua rà soát các quy định thì tại điểm c, khoản 1, điều 40 nghị định số 97 /2015/NĐ-CP nêu rõ: “Người quản lý doanh nghiệp được từ chức một trong các trường hợp sau: …có nguyện vọng xin từ chức vì lý do cá nhân”. Xét về quy định này thì ông Hải đã có đơn xin từ chức theo nguyện vọng. Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy cũng đã thống nhất để ông Đoàn Ngọc Hải được thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng. Trước đó, ngày 4/6/2019, sau vài giờ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 liền nộp đơn xin từ chức lên Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP và Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn. Lý do ông Đoàn Ngọc Hải đưa ra là vị trí vừa được điều động là không phù hợp. Nguyện vọng của ông đã nhiều lần đề đạt với lãnh đạo TP là xung phong về làm Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ hoặc cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Cần Giờ. Trong đơn, ông Đoàn Ngọc Hải viết: "Tôi nhận thấy mình không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo thì không thể làm tốt được công việc này. Nếu tôi miễn cưỡng nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng; sẽ làm tổn thương đến uy tín của Đảng, tiền bạc, tài sản của nhân dân nên tôi xin từ chức". Trong khi chờ quy trình giải quyết chế độ thôi việc sớm 10 năm, ông Đoàn Ngọc Hải xin nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương. Ông Đoàn Ngọc Hải, SN 1969, quê huyện Thanh Trì, Hà Nội; trình độ thạc sĩ Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật và Cử nhân Xã hội học. Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, quận 1; Phó Trưởng phòng Kinh tế quận 1; Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, quận 1; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1. Ông Đoàn Ngọc Hải được nhiều người biết đến từ khi ông thực hiện chiến dịch dọn dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trả lại lối đi cho người đi bộ bắt đầu từ năm 2017. Từ quận 1, phong trào "giành lại vỉa hè" đã lan tỏa sang nhiều quận huyện khác của TP và một số địa phương khác trên cả nước. Tuy nhiên, ngày 8/1/2018 ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ gửi đơn xin từ chức vì "không thực hiện được lời hứa trước nhân dân". Bốn tháng sau, trong đơn gửi Thành ủy, UBND TP và lãnh đạo UBND quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải xin rút đơn từ chức vì "nhận được nhiều động viên, an ủi, kỳ vọng và sự thuyết phục của các cấp lãnh đạo". Ông đã suy nghĩ kỹ và mong muốn được tiếp tục cống hiến, sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, nguy hiểm... và nhận bất kỳ nhiệm vụ nào được phân công. Nguyện vọng này của ông được chấp nhận, ông tiếp tục công việc Phó Chủ tịch UBND quận 1. Tuy nhiên, đến tháng 6/2019, ông Đoàn Ngọc Hải được điều về làm Phó tổng giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn, ngay lập tức ông đã nộp đơn thôi chức vụ trên. Trong quá trình công tác, ông Đoàn Ngọc Hải cũng từng dính lùm xùm khi một PV truy vấn ông về việc ông dùng chiếc điện thoại Vertu và đeo chiếc đồng hồ hạng sang.