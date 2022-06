Hải Dương: Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke

Tối 14/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Gia Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Quang Trọng (sinh năm 1998, ở thị trấn Gia Lộc) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1997, ở xã Gia Tân, huyện Gia Lộc) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai bị can vừa bị khởi tố.

Trước đó, khoảng 01h30 phút ngày 7/6, tại phòng 107 của quán Karaoke Tuấn Vũ, ở thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện 6 đối tượng (3 nam, 3 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ: 0,004g Ketamin, 01 ống hút quấn bằng tiền polime mệnh giá 20.000 đồng, 01 thẻ CCCD (mang tên Phạm Quang Trọng).

6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Tuấn Vũ.

Test nhanh, cả 0 đối tượng đều dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng làm rõ: đối tượng Phạm Quang Trọng là người đã mua ma túy ở nơi khác đưa cho Nguyễn Văn Tuấn. Sau đó Tuấn chuẩn bị dụng cụ, phương tiện tổ chức cho mình cùng 5 đối tượng còn lại sử dụng tại quán Karaoke, số nữ liên quan ở tại các tỉnh Quảng Ngãi, Kom Tum là nhân viên của quán Karaoke Tuấn Vũ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bạc Liêu: Thuê xe ô tô luồng xanh để chở ma túy đi bán: