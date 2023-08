Hải Dương: Lĩnh 11 tháng tù giam vì đấm 2 cán bộ công an

Ngày 22/8, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương, Viện KSND thành phố Chí Linh vừa xét xử và tuyên án 11 tháng tù đối với bị cáo Vũ Quốc Việt (SN 1996, ở khu dân cư số 9 Phao Sơn, phường Phả Lại, TP Chí Linh, Hải Dương) về tội chống người thi hành công vụ quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.



Cáo trạng nêu, do trước đó đã sử dụng trái phép chất ma túy, khoảng 13h ngày 28/4/2023, Việt mang theo 2 con dao bằng kim loại đến nhà chị Khúc Thị Q (SN 1988, trú tại phường Phả Lại, TP Chí Linh) để nói chuyện.

Quang cảnh phiên xét xử.

Khi vào nhà chị Q, Việt lấy 2 con dao cầm trên 2 tay, chửi bới, xúc phạm, dọa chém chồng chị Q. Thấy vậy, chị Q tiến lại ôm, can ngăn Việt và gọi nhờ hàng xóm đến cứu giúp.

Sau khi mọi người chạy hết ra ngoài, chị Q. khóa cửa không cho Việt ra và vợ chồng chị gọi điện thoại trình báo Công an phường Phả Lại.

Khoảng 10 phút sau, Tổ công tác của Công an phường gồm các cán bộ Nguyễn V.T, Phạm T.C, Nguyễn V.C, Trần H.H, Đồng V.T được phân công đến hiện trường xác minh vụ việc.

Khi tổ công tác đi vào trong nhà chị Q. yêu cầu Việt về trụ sở Công an phường làm việc. Không chấp hành yêu cầu, Việt liên tục chửi, nhổ nước bọt, đấm 1 cái vào ngực cán bộ công an tên T. Thấy vậy, cán bộ công an C vào can ngăn, giữ tay thì Việt cũng bị đấm 1 cái vào vai ông C.

Lúc bị khống chế, Việt tiếp tục chửi, giằng co và đạp về phía tổ công tác. Đến 13h45 phút cùng ngày, sau khi đưa về trụ sở, Công an phường Phả Lại đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Việt và thu giữ vật chứng.

Việt đã 2 lần bị phạt tù vì các tội cố ý làm hư hỏng tài sản, cố ý gây thương tích.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình giải quyết vụ án, kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa và đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Quốc Việt 11 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự.