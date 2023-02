Khởi tố tài xế 65 tuổi hất CSGT lên nắp capo ở Vĩnh Phúc

Ngày 8/2, Cục Cảnh sát giao thông - CSGT, (Bộ Công an) cho biết, Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Cao Văn Lý (65 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường) về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật Hình sự. Quyết định đã được VKSND huyện Vĩnh Tường chuẩn.

Ông Lý là tài xế hất CSGT lên nắp capo bỏ chạy hơn 2 km khi bị kiểm tra nồng độ cồn, sau đó gây tai nạn cho người đi đường.

Bị can Cao Văn Lý tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Dân trí)

Theo Cục CSGT, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Cao Văn Lý. Người này vi phạm ở mức 0,312 mg/L khí thở.

Trước đó như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, ngày 5/2, tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Vĩnh Tường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý nồng độ cồn tại đường đê tả sông Hồng thuộc địa phận thôn Hoàng Xá, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường.

Đến khoảng 14h20, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe ôtô biển số 88A-288.45 do ông Cao Văn Lý điều khiển theo hướng xã Tuân Chính đi cầu Vĩnh Thịnh để đo nồng độ cồn.

Khi đến gần tổ công tác, ông Lý điều khiển xe giảm tốc độ và đột ngột quay đầu xe để đi ngược chiều về hướng xã Tuân Chính. Lúc này, các chiến sĩ CSGT chạy đến tiếp cận xe ô tô và yêu cầu lái xe quay đầu theo đúng chiều lưu thông, chấp hành yêu cầu kiểm soát của lực lượng chức năng.

Sau đó, ông Lý xuống xe và trình bày đang đi đến xã Vĩnh Thịnh nhưng bị nhầm đường. Tổ công tác yêu cầu ông Lý lùi xe đỗ xe sát mép đường để không cản trở giao thông .

Hiện trường tổ công tác CSGT Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) dừng xe ô tô yêu cầu người đàn ông lái xe kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên, sau khi lên xe, ông Lý đã chốt cửa xe và điều khiển xe đi ngược chiều, tiến thẳng đến vị trí tổ công tác đang đứng, một CSGT đứng phía trước đầu xe phải bám trên nắp capo của xe ô tô để tránh va chạm gây thương tích.

Ông Lý tiếp tục điều khiển xe rẽ sang làn đường bên phải theo chiều lưu thông và bỏ chạy, đi khoảng 2km thì đâm vào xe máy do anh N.C.D. (SN 1986 trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội). Ông Lý vẫn không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe di chuyển được khoảng 100m thì CSGT bị hất văng từ capo xe rơi xuống đường. Sau đó người đàn ông này điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đến khoảng 15h cùng ngày, ông Lý đã đến Công an huyện Vĩnh Tường trình diện và khai nhận hành vi vi phạm.

