Hải Dương: Khởi tố thêm một đối tượng làm, sử dụng giấy ra viện giả

Ngày 20/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Nhung (sinh năm 1990, trú tại 44/183 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.



Trước đó, cùng tội danh trên, ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1981, thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương).

Hai bị can Nhung và Hương tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 24/1/2022, Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Mạnh Toàn Plastic (Cụm Công nghiệp Nguyên Giáp, thôn An Quý, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ) đề nghị thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) ốm đau tháng 1/2022 cho người lao động.

Trong quá trình thụ lý giải quyết hồ sơ trên, cán bộ BHXH huyện Tứ Kỳ phát hiện 1 Giấy ra viện của người lao động có tên Nguyễn Thị Hương, số thẻ DN4303012007990 do Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng cấp không có trong lịch sử khám chữa bệnh trên phần mềm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

BHXH huyện Tứ Kỳ đã gửi Công văn đề nghị BHXH TP Hải Phòng xác minh và nhận được nội dung phản hồi: Qua kiểm tra, xác minh thông tin bệnh nhân trên phần mềm dữ liệu khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, tại thời điểm từ 9h32’ ngày 13/01 đến 03h00’ ngày 15/01/2022, không có bệnh nhân nào có thông tin khám chữa bệnh mang tên Nguyễn Thị Hương có số thẻ và địa chỉ như trên. Mẫu Giấy ra viện có tên Nguyễn Thị Hương không đúng với mẫu của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng đang lưu hành. Họ tên bác sĩ và Phó Giám đốc Bệnh viện trên Giấy ra viện cũng không trùng với nhân sự của Bệnh viện.

BHXH huyện Tứ Kỳ đã dừng không thanh toán trường hợp trên và gửi Công văn đề nghị Công an huyện Tứ Kỳ điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, Công an huyện Tứ Kỳ xác định, Nguyễn Thị Hương và Vũ Thị Nhung quen biết và cùng làm công nhân ca A của Công ty TNHH Mạnh Toàn Plastic.

Giữa tháng 1/2022, Hương nghỉ việc liên tục 3 ngày với lý do ốm điều trị tại nhà. Với vị trí Tổ trưởng ca A, Nhung thông báo cho Hương khi đi làm trở lại phải nộp Giấy xác nhận bị ốm của bệnh viện điều trị để theo dõi chấm công, nếu không có sẽ bị đuổi việc.

Giấy ra viện giả.

Sợ mất việc, đồng thời muốn được thanh toán tiền bảo hiểm ốm đau, Hương đã cung cấp thông tin cá nhân của mình và nhờ Nhung mua hộ 1 Giấy ra viện giả của Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng với giá 280.000 đồng để nộp về Công ty Mạnh Toàn.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, ngày 15/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Nhung sau khi biết cơ quan Công an vào cuộc điều tra vụ việc trên đã nghỉ việc ở Công ty Mạnh Toàn và rời khỏi địa phương, liên tục thay đổi nơi ở, gây khó khăn cho quá trình điều tra của lực lượng chức năng. Công an huyện Tứ Kỳ đã tích cực xác minh nơi ở của đối tượng và đến đầu tháng 7/2022 đã triệu tập được Nhung lên cơ quan Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, Nhung đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

