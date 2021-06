Hải Dương: Khởi tố Đào Anh Tuấn tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Mới đây, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Anh Tuấn về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại khoản 1, điều 349 Bộ luật Hình sự.