Đào Duy Tùng là nguồn lây của các ổ dịch phức tạp ở Hải Dương

Ca nhiễm COVID-19 Đào Duy Tùng (sinh năm 1989, trú tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm tạm về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự.



Nguồn lây ca bệnh COVID-19 Đào Duy Tùng được xác định do vượt biên nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Cơ quan công an cũng xác định, Đào Duy Tùng là nguồn lây nhiễm dịch tễ của một số ổ dịch phức tạp tại TP Hải Dương với 33 trường hợp dương tính.

Đào Duy Tùng tại cơ quan công an.

Thượng úy Nguyễn Huy Bình, điều tra viên Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an TP Hải Dương – một trong những điều tra viên trực tiếp vào Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương điều tra vụ việc cho biết: “Xác định trực tiếp vào nơi điều trị của Tùng để điều tra, làm rõ vụ việc sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao lây nhiễm bệnh COVID-19. Tuy nhiên, việc đấu tranh làm rõ nguồn lây của ca bệnh này là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu lúc này. Việc điều tra, làm rõ nguồn lây của ca bệnh này sẽ giúp lực lượng chức năng kịp thời khoanh vùng và đề ra các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Trong quá trình điều tra, truy vết ban đầu, đối tượng Tùng không hợp tác với cơ quan chức năng, khai báo quanh co, che giấu thông tin. Để khẩn trương truy vết, ngăn chặn dịch COVID-19, Công an TP Hải Dương và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương chia thành nhiều mũi trinh sát, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Lào để từng bước làm sáng tỏ lịch trình di chuyển của Tùng.

Thượng tá Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng Công an TP Hải Dương cho biết: “Làm việc với Tùng gặp rất nhiều khó khăn, thêm vào đó là nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao. Tuy nhiên, với quyết tâm đấu tranh làm rõ nguồn lây của Tùng trong thời gian sớm nhất, Công an TP Hải Dương đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định, làm rõ lịch trình di chuyển của Tùng”.

Hồi 19h ngày 24/5, tại UBND phường Hải Tân, TP Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Dương đã đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Duy Tùng.

Tại cơ quan điều tra, Đào Duy Tùng đã tỏ ra ăn năn, hối lỗi về những hành vi sai phạm của mình khi nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Khi nói về việc nhập cảnh trái phép sang Lào, Đào Duy Tùng cho biết, do có công việc cần giải quyết gấp nên không kịp làm hộ chiếu. Tùng từng nghĩ tới việc đi đường chính ngạch nhưng sợ về phải cách ly.

Theo lời khai của Đào Duy Tùng , sau thời gian ở bên Lào, Tùng đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Lúc này, Tùng không nghĩ mình mắc COVID-19 nên đã không khai báo y tế và sau này thừa nhận, đó là nhận thức chưa đúng, là hành vi sai trái của bản thân.

"Trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ nếu khai ra thì hành vi đó cũng là vi phạm pháp luật, nên tôi chưa khai báo y tế. Tôi không nghĩ mình có thể lây dịch, nên đã rất chủ quan”- Tùng khai.

Đào Duy Tùng nói lời xin lỗi và mong mọi người tha thứ. “Trong những ngày qua tôi nằm trong viện, tôi nghĩ tôi đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người và ảnh hưởng đến người dân tỉnh Hải Dương. Tôi nhận thấy hành vi đó là sai và gửi xin lỗi mọi người" –Tùng gửi lời xin lỗi.

Với hành vi mang tính nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, xâm phạm đến an toàn tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội của Đào Duy Tùng, việc ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Duy Tùng thể hiện quyết tâm của Công an TP Hải Dương trong việc kiêm quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Kết quả điều tra xác định, khoảng cuối tháng 3/2021, Tùng xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào và tiếp xúc với Đào Anh Tuấn (sinh năm 1979, HKTT: 63 Lý Quốc Bảo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương) hiện đang lao động tại Lào và một số người khác. Đến ngày 22/4/2021, Tùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam và lưu trú tại 1 số khách sạn, nhà nghỉ ở TP Hải Phòng. Đến ngày 30/4, Tùng nhận được điện thoại của Tuấn thông báo là một số người tiếp xúc với Tùng ở bên Lào đã bị mắc Covid-19 và Tuấn đang thuộc diện F1. Lúc này Tùng cũng có biểu hiện ho, sốt, đau họng, tuy nhiên, Tùng không đến cơ sở y tế để khai báo mà tự gọi nhân viên y tế đến truyền nước, tiêm thuốc. Đến ngày 6/5, Tùng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-Cov-2 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Đào Anh Tuấn bị trục xuất về Việt Nam Ngày 25/5, phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xây dựng phương án, cử cán bộ phối hợp cùng với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương và cán bộ của Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương tiếp nhận, giám sát công dân Đào Anh Tuấn từ cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh về cách ly y tế tại Đại học Hải Dương (xã Liên Hồng, TP Hải Dương). Đào Anh Tuấn, sinh năm 1979, trú tại phường Nhị Châu, TP Hải Dương đã nhập cảnh trái phép sang CHDCND Lào và cư trú bất hợp pháp tại thủ đô Viêng Chăn. Đây là trường hợp có liên quan đến Đào Duy Tùng - đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương khởi tố về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Công an tỉnh Hải Dương tiến hành các thủ tục tiếp nhận công dân bị CHDCND Lào trục xuất tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay khi tiếp nhận, đoàn công tác đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch, khử trùng toàn bộ phương tiện, đồ dùng cá nhân, lấy thông tin y tế, đo thân nhiệt... sau đó di chuyển thẳng (không dừng) từ cửa khẩu Cẩu Treo tỉnh Hà Tĩnh về thành phố Hải Dương bàn giao công dân Đào Anh Tuấn cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố. Sau khi hoàn thành cách ly sẽ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

