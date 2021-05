Bắt tạm giam Đào Duy Tùng, ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép

Ban đầu, Tùng không hợp tác với cơ quan y tế. Khi cơ quan Công an làm việc, Tùng tiếp tục quanh co, bất nhất về lời khai, không chịu khai báo về sự thật xuất cảnh trái phép sang Lào, rồi lại nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chiều tối ngày 24/5, lãnh đạo Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối bệnh nhân Đào Duy Tùng (BN 3051) để điều tra về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.



Nhập cảnh trái phép, ho sốt không khai báo y tế

Kết quả điều tra cho thấy, cuối tháng 3/2021, Đào Duy Tùng (SN 1989, số 42 Hàm Nghi, phường Hải Tân, TP Hải Dương) xuất cảnh trái phép sang nước Lào.

Đào Duy Tùng tại cơ quan điều tra.

Tại đây, Tùng tiếp xúc với anh Đào Anh Tuấn (SN: 1979 là anh họ, quê Hải Dương), hiện đang lao động tại Lào và một số người khác.

Đến ngày 22/4/2021, Tùng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ ở Hải Phòng.

Cụ thể, từ ngày đêm 22/4 đến 26/4, Tùng lưu trú tại Khách sạn Tường Vi (Lê Hồng Phong, Hải Phòng). Từ ngày 27/4 đến ngày 5/5, trú tại: Khách sạn Bluesen, 15 đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng.

Ngày 30/4/2021, Tùng được Tuấn điện thoại thông báo một số người tiếp xúc với Tùng ở bên Lào bị dương tính với COVID-19, trong đó Tuấn đang diện theo dõi F1. Cụ thể Trương Văn Sỹ (SN 1985, quê Nghệ An) đang là lao động tự do tại Lào bị nhiễm bệnh.

Đào Duy Tùng được xuất viện sau khi khỏi bệnh.

Thời điểm này, Tùng đang có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Thay vì đến cơ quan y tế để khai báo, Tùng tự gọi nhân viên y tế V.T.S (SN 1994, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng) đến truyền nước và tiêm thuốc.

Thời gian này, Tùng thường xuyên ở cùng phòng với bạn gái là N.T.T (SN 2000, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Đến ngày 5/5/2021, Tùng về Hải Dương để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (SARS-CoV-2) tại Trung tâm xét nghiệm Medlatec, địa chỉ 132 Quang Trung, TP. Hải Dương.

Trong thời gian chờ kết quả, Tùng vẫn đi Hà Nội. Ngày 6/5/2021 Tùng có kết quả dương tính với COVID-19 (SARS-CoV-2) và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

N.T.T. là bạn gái Tùng cũng có kết quả dương tính với COVID-19 (SARS-CoV-2), sau khi được xét nghiệm.

Tùng được dẫn về cơ quan công an.

Ngày 8/5/2021,P.P.T (SN: 1998, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương là bạn T. và làm cùng nhau tại quán Bar Karoke New KTV ở TP. Hải Phòng) tiếp xúc với T. cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an thành phố Hải Dương nhận thấy, hành vi của Đào Duy Tùng là nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội. Do đó, cần phải xử lý nghiêm minh mới có tác dụng giáo dục, răn đe và để phòng ngừa chung.

Ngày 13/5/2021, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự để điều tra.

Nhiều trinh sát giỏi vào cuộc điều tra

Để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án trong thời gian ngắn nhất, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra phức tạp cùng với nhiệm vụ phải hoàn thành cho ngày bầu cử, Công an TP Hải Dương đã phải huy động nhiều lực lượng, giao nhiệm vụ trong tâm, cho các trinh sát, điều tra viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm.

Lãnh đạo Công an TP. Hải Dương đã họp bàn lên kế hoạch đưa việc truy vết nguồn lây đối với Đào Duy Tùng trở thành nhiệm vụ cấp bách, khám phá như một chuyên án có tính chất phức tạp.

Nhiều trinh sát có kinh nghiệm vào cuộc điều tra mới làm rõ được vụ án.

Nhiều mũi trinh sát đã đồng bộ vào cuộc phối hợp chặt chẽ các phòng nghiệp vụ…..để làm rõ lịch trình di chuyển đầy “ bí ẩn” mà chính Tùng đang tìm mọi cách dấu kín.

Một mũi đi Hải Phòng phối hợp với các cơn quan chức năng của địa phương để làm rõ các nội dung liên quan đến lời khai của Tùng khi lưu trú tại đây. Một mũi không quan ngày đêm, nguy hiểm vào tận cơ sở điều trị, trích xuất bệnh nhân Tùng và các bệnh nhân có yếu tố dịch tế lây nhiễm từ Tùng để lấy lời khai, đấu tranh làm rõ các tình tiết quan trọng.

Trong quá trình truy vết ban đầu, Tùng không hợp tác với cơ quan y tế. Khi cơ quan Công an làm việc, Tùng tiếp tục quanh co, bất nhất về lời khai, không chịu khai báo về sự thật bản thân đã xuất cảnh trái phép sang Lào, rồi lại nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bằng kinh nghiệm dày dặn của các điều tra viên, Tùng đã dần dần thừa nhận hành vi trái pháp luật của mình. Từng nút thắt của vụ án dần được tháo mở.

Một mặt đấu tranh trực tiếp với đối tượng, lực lượng Công an TP Hải Dương phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào.

Dưới sự giúp đỡ, phối hợp của lực lượng Cảnh sát Lào đã tiến hành làm việc và tiếp cận được với Đào Anh Tuấn (anh họ của Tùng tại Lào) để trực tiếp điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Tạm giam Đào Duy Tùng trong căn phòng riêng biệt

Lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho biết, Đào Duy Tùng đã khỏi bệnh COVID-19 cách đây khoảng 5-6 ngày.

Tuy nhiên, theo quy định, bị can Tùng vẫn phải theo dõi y tế 21 ngày.

Do đó, Công an TP Hải Dương đã bố trí phòng tạm giam riêng biệt cho bị can Tùng để đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

