Hải Dương: Hội Phụ nữ vào cuộc vụ thai phụ ở Kiên Giang tố chồng bạo hành

Thông tin mới nhất vụ thai phụ mang thai 7 tháng quê Kiên Giang tố chồng ở huyện Kim Thành (Hải Dương) bạo hành với nhiều thương tích trên cơ thể, ngày 21/5, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, bà Trần Thị Thanh Thảo – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương cho biết, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã nhận được đơn của chị Bùi Thị Tuyết Giao (SN 1987, trú tại ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang).

Bỏ trốn về nhà bố mẹ đẻ sau những trận bạo hành liên tiếp



Trong đơn chị Giao trình bày về việc thường xuyên bị chồng là anh Trần Văn Luân (SN 1986, trú tại xóm 3, thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương) bạo hành. Ngày 10/5, do không chịu được những trận bạo hành liên tiếp từ chồng, chị Giao đã trốn về nhà bố mẹ đẻ tại ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Sau đó 2 ngày, mạng xã hội xuất hiện đoạn video chia sẻ về việc chị Giao bị chồng bạo hành.

Chị Bùi Thị Tuyết Giao.

Ngày 13/5, chị Giao nhận được giấy mời của Công an xã Kim Xuyên đến làm việc vào ngày 22/5. Hội LHPN tỉnh Kiên Giang cũng đã có công văn gửi Hội LHPN tỉnh Hải Dương đề nghị phối hợp bảo vệ, đảm bảo an toàn cho chị Giao trong thời gian ra Hải Dương giải quyết vụ việc.

Bảo đảm an toàn cho chị Giao khi ra Hải Dương

Theo bà Trần Thị Thanh Thảo, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã có công văn gửi UBND huyện Kim Thành, Hội Phụ nữ huyện Kim Thành, đồng thời tiếp xúc, phối hợp với Hội LHPN tỉnh Kiên Giang động viên chị Giao. Hiện Hội Phụ nữ huyện Kim Thành đang vào cuộc rất tích cực.

Theo đó, trong công văn gửi Hội LHPN tỉnh Kiên Giang về hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành, Hội LHPN tỉnh Hải Dương nêu rõ, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo xác minh, nắm bắt thông tin vụ việc; có công văn gửi Chủ tịch UBND huyện Kim Thành đề nghị quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật; có các biện pháp đảm bảo an toàn cho chị Giao và người nhà chị trong suốt quá trình giải quyết vụ việc tại Hải Dương.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương cũng đề nghị Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Hội LHPN huyện Hòn Đất và xã Mỹ Lâm đến gặp gỡ, động viên, hỗ trợ chị Giao và gia đình ổn định tâm lý; tuyên truyền để chị và gia đình thống nhất phát ngôn trên mạng xã hội theo đúng sự thật, không đi theo định hướng, dẫn dắt nội dung của cộng đồng mạng, gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ việc.

Đồng thời, hướng dẫn chị Giao khi ra Hải Dương giải quyết vụ việc và tiến hành các thủ tục ly hôn cần mang những giấy tờ cần thiết, cũng như thông tin nơi cư trú của chị Giao tại Kiên Giang. Hiện tại, chị Giao chưa cắt hộ khẩu về gia đình nhà chồng.

Trong công văn gửi Chủ tịch UBND huyện Kim Thành, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đề nghị huyện này chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện có các biện pháp bảo đảm an toàn cho chị Bùi Thị Tuyết Giao trong thời gian ra Hải Dương giải quyết vụ việc, khẩn trương điều tra xác minh thông tin vụ việc. Nếu đúng như phản ánh của chị Giao, đề nghị chỉ đạo xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo UBND xã Kim Xuyên thường xuyên nắm bắt tình hình, có biện pháp bảo đảm an toàn cho những người thân trong gia đình, nhất là các cháu nhỏ con của anh Trần Văn Luân, phối hợp với các ngành chức năng có giải pháp phù hợp hỗ trợ gia đình ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho con anh Luân được hưởng đầy đủ các quyền trẻ em theo quy định pháp luật, không để cháu nào phải bỏ học giữa chừng.

Vết thương chằng chịt trên cơ thể chị Giao.

Hội LHPN tỉnh Hải Dương cũng chỉ đạo Hội LHPN huyện Kim Thành phối hợp với các ngành chức năng tại địa phương hỗ trợ chị Giao sớm hoàn tất thủ tục ly hôn theo đề nghị; động viên gia đình anh Trần Văn Luân đồng thuận để chị G. được quyền nuôi con…

Nhiều YouTuber, TikToker đến nhà người chồng bạo hành vợ

Theo lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hải Dương, hiện tại có rất nhiều các đối tượng là YouTuber, TikToker... về nhà anh Luân (chồng chị Giao) gây kích động, tự ý xâm phạm quyền riêng tư, ảnh hưởng tâm lý đến con chung của anh Luân, chị Giao và các con riêng của anh Luân, gây mất trật tự an ninh tại địa phương.

Liên quan sự việc trên, Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin chị Bùi Thị Tuyết Giao tố chồng là anh Trần Văn Luân (SN 1986, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) bạo hành dẫn đến nhiều thương tích trên cơ thể dù đang mang thai tháng thứ 7.

Đại diện Công an huyện Kim Thành cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện này đã mời anh Trần Văn Luân lên làm việc sau khi bị vợ là chị Giao tố cáo bạo hành. Đơn vị cũng đã gửi giấy mời chị Giao hiện đang ở nhà bố mẹ đẻ tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đến cơ quan công an làm việc vào ngày 22/5 tới.

Bước đầu, tại cơ quan công an, anh Luân trình bày, vợ chồng có xảy ra xô xát và có dùng dây thắt lưng đánh vợ. Tuy nhiên, người này phủ nhận việc dùng móc phơi quần áo hơ lửa dí vào da thịt vợ, hoặc dây điện để hành hung chị Giao. Cơ quan công an cũng đã cử cán bộ về gia đình anh Luân thu giữ một số vật chứng liên quan vụ án.

Theo đại diện Công an huyện Kim Thành, cơ quan công an sẽ tiếp tục lấy lời khai của chị Giao đồng thời cho đi giám định thương tích. Căn cứ vào kết quả giám định sẽ họp bàn đánh giá chứng cứ, tài liệu rồi mới tiến hành các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân địa phương cho biết, anh Luân là con út trong gia đình có 5 người con. Trước khi đến với chị Giao, anh Luân từng có 2 đời vợ và hiện có 7 người con với hai người vợ cũ. Anh Luân và chị Giao cũng đã có 1 người con trai hơn 1 tuổi và hiện chị Giao đang mang thai tháng thứ 7 thì xảy ra sự việc trên.

Theo đại diện Công an xã Kim Xuyên, trước khi xảy ra sự việc, đơn vị chưa từng nhận đơn tố cáo bị chồng hành hung của chị Giao. Hiện công an xã đang phối hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành làm rõ sự việc. Hiện toàn bộ sự việc đã được bàn giao cho Công an Kim Thành.

