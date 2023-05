Công an đang xác minh thai phụ ở Kiên Giang tố chồng bạo hành

Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin chị B.T.T.G (SN 1987, nguyên quán tỉnh Kiên Giang) tố chồng là anh T.V.L. (SN 1986, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) bạo hành dẫn đến nhiều thương tích trên cơ thể dù đang mang thai tháng thứ 7.



Đại diện Công an huyện Kim Thành cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện này đã mời anh T.V.L. lên làm việc sau khi bị vợ là chị G. tố cáo bạo hành. Đơn vị cũng đã gửi giấy mời chị G hiện đang ở nhà bố mẹ đẻ tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đến cơ quan công an làm việc vào ngày 22/5 tới.

Chị G tố bị chồng bạo hành.

Bước đầu, tại cơ quan công an, anh L trình bày, vợ chồng có xảy ra xô xát và có dùng dây thắt lưng đánh vợ. Tuy nhiên, người này phủ nhận việc dùng móc phơi quần áo hơ lửa dí vào da thịt vợ, hoặc dây điện để hành hung chị G. Cơ quan công an cũng đã cử cán bộ về gia đình anh L thu giữ một số vật chứng liên quan vụ án.

Theo đại diện Công an huyện Kim Thành, cơ quan công an sẽ tiếp tục lấy lời khai của chị G đồng thời cho đi giám định thương tích. Căn cứ vào kết quả giám định sẽ họp bàn đánh giá chứng cứ, tài liệu rồi mới tiến hành các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân địa phương cho biết, anh L là con út trong gia đình có 5 người con. Trước khi đến với chị G, anh L từng có 2 đời vợ và hiện có 7 người con với hai người vợ cũ. Anh L và chị G cũng đã có 1 người con trai hơn 1 tuổi và hiện chị G đang mang thai tháng thứ 7 thì xảy ra sự việc trên.

Theo đại diện Công an xã Kim Xuyên, trước khi xảy ra sự việc, đơn vị chưa từng nhận đơn tố cáo bị chồng hành hung của chị G. Hiện công an xã đang phối hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành làm rõ sự việc. Hiện toàn bộ sự việc đã được bàn giao cho Công an Kim Thành.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện câu chuyện về việc chị G bị chồng ở Hải Dương đánh đập, bạo hành khiến chị phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Kèm theo câu chuyện là những hình ảnh thân thể chị G có nhiều vết thươn g khiến dư luận phẫn nộ lên án hành vi bạo hành của người chồng.

Trao đổi với báo chí, chị G cho biết, trong 3 năm chung sống cùng chồng ở Hải Dương, chị G. thường bị chồng đánh đập, bạo hành buộc chị phải vay nợ, nếu không vay được sẽ bị đánh.

“Đỉnh điểm của những trận đòn roi là lúc tôi mang bầu đứa con thứ hai. Lúc này, L hay nạp tiền chơi game. Mỗi khi thiếu tiền, L yêu cầu phải gọi điện vay mượn người thân, họ hàng bên ngoại. Tôi không mượn được tiền thì anh ta đánh tôi. Anh ta nhét giẻ vào miệng, lột quần áo tôi, treo lên trần nhà rồi dùng dây nồi cơm điện, thắt lưng đánh vào lưng, tay; lấy cục sắt đập vào hai đầu gối. Có lần anh ta còn nướng cọng kẽm nóng rồi dí lên mặt tôi...", chị G. kể lại với báo chí.

Thai phụ này cho biết, chồng chị thường đánh tới khi thấy chị kiệt sức mới dừng tay, anh ta nói sẽ không đánh cho chị chết luôn mà để chị chết từ từ. Chồng cũng giam lỏng chị, không cho dùng điện thoại nên chị không thể kêu cứu hay bỏ trốn.

Trong đơn trình báo, chị G cho biết, hiện chị còn con trai 17 tháng tuổi đang sống cùng chồng. Chị G. yêu cầu được ly hôn người chồng vũ phu, được quyền nuôi con.

Vụ việc đang được xác minh, làm rõ…

