Hải Dương: Giám đốc Công an tỉnh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Mới đây, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức công bố quyết định của giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ tại trụ sở Công an huyện Cẩm Giàng. Theo quyết định của Giám đốc công an tỉnh, thiếu tá Nguyễn Văn Đức – Phó trưởng công an thành phố Chí Linh được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng.

Thượng tá Phạm Chí Hiếu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao quyết định điều động, bổ nhiệm thiếu tá Nguyễn Văn Đức