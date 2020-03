Biết gì về Đại tá Lưu Hồng Quảng - Tân giám đốc Công an Lào Cai?

lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nhân sự tại địa phương. Thứ trưởng Lê Quý Vương trao quyết định cho Đại tá Lưu Hồng Quảng (Ảnh: CAND) Mới đây, Bộ Công an vừa phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tổ chứccủa Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nhân sự tại địa phương.

Tại buổi lễ công bố và trao quyết định, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lưu Hồng Quảng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai thay Đại tá Đinh Tiến Quân nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/03/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã chúc mừng Công an tỉnh Lào Cai và cá nhân Đại tá Lưu Hồng Quảng. Đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, Đại tá Lưu Hồng Quảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Tại buổi lễ, Đại tá Lưu Hồng Quảng hứa sẽ cùng Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai tập trung nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh toàn diện.

Được biết, Đại tá Lưu Hồng Quảng sinh năm 1968, quê quán huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, có trình độ chuyên môn tiến sỹ. Ông Quảng tham gia vào công an nhân dân năm 1986 và đảm nhiệm các chức vụ khác nhau tại Cục An ninh đối ngoại Bộ Công an. Tháng 9/2014, ông được Bộ Công an luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Quá trình công tác tại cơ quan Bộ và thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai, ông Quảng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền địa phương, ban cán sự tin tưởng, ủng hộ.

