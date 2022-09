Hải Dương: Gần 200 thanh, thiếu niên bị xử lý vì gây gổ trên đường phố

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có tình trạng nhiều thanh, thiếu niên vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông, lạng lách, đánh võng, hành hung người đi đường, gây bất an và bức xúc đối với người dân. Công an tỉnh Hải Dương và các địa phương trong tình đã tập trung lực lượng, phương tiện để ngăn chặn, xử lý.



Vô cớ…hành hung người đi đường

Rạng sáng 1/9, khi tuần tra, Tổ công tác 151, Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) phát hiện, lập biên bản 10 thanh niên đi xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông như: lạng lách, đánh võng, nẹt pô trên đường; có nồng độ cồn khi đang lái xe. Nhiều trường hợp không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm.

Nhóm đối tượng ở huyện Nam Sách vô cơ hành hung người đi đường ở TP Hải Dương.

Khoảng 20h30 tối 30/8, Tổ công tác 151 Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) cũng đã phát hiện 1 nhóm gồm 20 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm đi mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng với tốc độ cao trên các tuyến đường tại thị trấn Thanh Miện. Khi phát hiện Tổ công tác 151, nhóm thanh niên này đã bỏ chạy. Theo Công an huyện Thanh Miện cho biết, nhóm đối tượng chỉ trong độ tuổi từ 15-17. Trong đó, có 7 đối tượng ở huyện Thanh Miện, Gia Lộc, Hải Dương và 13 đối tượng ở huyện Phù Cừ (Hưng Yên).

Đáng chú ý, mới đây, Tổ Công tác 151 đã phối hợp với đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Dương làm rõ, xử lý nhóm đối tượng tuổi đời từ 14 đến 18 ở địa bàn huyện Nam Sách có hành vi sử dụng xe máy, mang theo hung khí nguy hiểm hành hung người đi đường.

Trong vụ việc này, đối tượng cầm đầu, chủ mưu thực hiện các các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương là Nguyễn Hữu Quân mới 14 tuổi, trú tại Khu La Văn Cầu, thị trấn Nam Sách. Tối 23/8, Quân cùng hơn 10 đối tượng khác trong nhóm ở huyện Nam Sách tụ tập tại thị trấn Nam Sách sau đó sử dụng 2 gậy kim loại, 1 gậy gỗ đi trên 4 xe máy lạng lách, đánh võng, hú còi, chạy với tốc độ cao lên TP Hải Dương gây sự rồi sử dụng hung khí nguy hiểm mang theo đánh làm bị thương 3 người đi đường.

Tại cơ quan Công an, Quân khai nhận: “Do thời gian trước nhóm của Quân lên TP Hải Dương bị một số nhóm thanh niên trên này đuổi đánh, Quân bức xúc về rủ các anh em chơi cùng lên để trả thù, đến TP Hải Dương gặp nhóm thanh niên nào nghi ngờ là nhóm của Quân đánh đuổi đánh”.

Trước đó, Công an huyện Gia Lộc cũng điều tra làm rõ xử lý nhóm đối tượng gồm Phạm Văn Quyến (SN 2005, ở Bái Hạ, Toàn Thắng, Gia Lộc), cùng một số đối tượng khác có hành vi sử dụng xe máy mang theo phóng lợn, tuýp sắt, vỏ chai bia thủy tinh chạy xe với tốc độ cao trên các tuyến giao thông gây sự, đánh nhau, cố ý làm hư hỏng tài sản của người đi đường.

Theo lời khai của Quyến, chúng thường tụ tập hẹn nhau qua mạng xã hội như facebook, messenger, mỗi lần khoảng 10 người mang theo tuýp sắt, phóng lơn, chai lọ, sau đó đi trên các tuyến giao thông, nếu gặp người đi đường hoặc các nhóm thanh niên tương tự sẽ đuổi đánh hoặc ném chai lọ…

Nhóm đối tượng ở huyện Thanh Miện.

Xử lý gần 50 vụ với gần 200 thanh, thiếu niên

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đấu tranh, ngăn chặn, xử lý gần 50 vụ, gần 200 trường hợp thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật. Chủ yếu là các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tải sản, trong đó đáng chú ý là hành vi sử dụng xe máy mang theo hung khí nguy hiểm như tuýp sắt, phóng lợn lạng lách, đánh võng gây gổ, hành hung người đi đường.

Nguyên nhân thường xuất phát từ việc giải quyết các mâu thuẫn ở các hội nhóm trên mạng xã hội, hoặc các mâu thuẫn, va chạm trong quá trình tham gia giao thông trước đó.

Hành vi này thường diễn ra trong những ngày nghỉ cuối tuần nhất là trong giai đoạn nghỉ hè của học sinh, sinh viên. Trong số các trường hợp vi phạm, có nhiều trường hợp các em học sinh bị kích động, lôi kéo bởi các phần tử xấu nên cùng tham gia mà không ý thức được hậu quả xảy ra, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Đặng Xuân Hoàn, Đội trưởng Đội CSHS Công an TP Hải Dương cho biết, qua các vụ việc điều tra cho thấy trước đó các cháu đều có những mâu thuẫn cá nhân với một số đối tượng khác, từ đó các cháu thành lập những nhóm riêng để kêu gọi mọi người tụ tập lại rồi sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn…

Cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn để tìm cách phối hợp giải quyết, không để các cháu tự giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

35 đối tượng đi xe mô tô đuổi đánh nhau trên phố lĩnh án: Ngày 30/8, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử 35 đối tượng về các tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Do có mâu thuẫn từ trước, từ 21h 50-22h15 ngày 13/11/2021, hai nhóm thanh niên từ 16-20 tuổi ở các phường, xã của TP Hải Dương đi xe máy đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến đường ở thành phố, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân bức xúc. Một nhóm do Ngô Đức Thịnh (sinh năm 2005, ở phường Việt Hòa) cầm đầu cùng 15 đối tượng đi xe mô tô, sử dụng hung khí là vỏ chai bia thủy tinh. Nhóm còn lại do Nguyễn Đức Thọ (sinh năm 2005, ở phường Ngọc Châu, cùng TP Hải Dương) cầm đầu và 18 đối tượng đi xe mô tô, dùng mảnh bê tông, gạch, đá. Khoảng 21h ngày 5/3/2022, tại đường Võ Nguyên Giáp, Trần Thế Thái (sinh năm 2004, ở phường Nhị Châu, TP Hải Dương) đi xe mô tô từ phía sau vượt lên áp sát rồi đạp vào bên trái xe mô tô của anh Vũ Tuấn Ảnh (sinh năm 2004) chở anh Đỗ Văn Hiếu (sinh năm 2006, cùng ở xã Tân Việt, Bình Giang). Hậu quả, anh Ảnh bị thương tích 45%, anh Hiếu bị thương tích 4%. Tòa tuyên phạt Thịnh, Thọ mỗi người 27 tháng tù; Thái 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, 5 năm tù tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại có 16 người lĩnh từ 18-22 tháng tù, 12 người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, 4 người bị đưa vào trường giáo dưỡng.

