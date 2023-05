Hải Dương: Đánh Phó Chủ tịch xã, hai bị cáo lĩnh tổng 12 năm tù

Ngày 26/5, TAND TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tùng (SN 1984, trú tại xã An Thượng, TP Hải Dương) 6 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, trú phường Nam Đồng, TP Hải Dương) 5 năm 6 tháng tù, cùng về tội "cố ý gây thương tích". Ngoài ra, 2 bị cáo phải bồi thường cho bị hại là ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng hơn 365 triệu đồng.



Theo cáo trạng, Phạm Văn Tùng là Giám đốc Công ty TNHH Nam Anh ở xã An Thượng. Tùng được anh Trần Quang Huỳnh, Giám đốc Công ty TNHH Ngân Giang ở xã An Thượng thuê chở cát đổ san lấp mặt bằng để xây dựng nhà xưởng.

Quang cảnh phiên xét xử.

Ngày 15/4/2022, Tùng chỉ đạo các lái xe ô tô tải, xe xúc ủi gồm Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Đức Bình, Vương Văn Đoàn, Trần Hữu Thành, Nguyễn Văn Sao chở cát thực hiện việc san lấp theo thoả thuận.

Do Công ty TNHH Ngân Giang chưa được cấp phép xây dựng, nên ngay trong ngày 15/4/2022, sau khi phát hiện việc đổ cát san lấp mặt bằng có dấu hiệu vi phạm, Chủ tịch UBND xã An Thượng đã ra thông báo phân công cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Trong đó, tổ công tác số 1 do Chủ tịch UBND xã An Thượng làm tổ trưởng; tổ công tác số 2 do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng làm tổ trưởng.

Khoảng 14h ngày 15/4/2022, sau khi phát hiện sai phạm, ông Nguyễn Tuấn Anh là công chức nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, môi trường xã An Thượng và 2 cán bộ khác đến nhắc nhở.

Đến 17h cùng ngày, Vương Văn Đoàn vẫn tiếp tục lái xe ô tô chở cát san lấp nên đoàn công tác đã yêu cầu anh Huỳnh về trụ sở UBND xã lập biên bản. Lúc này Đoàn đỗ xe ô tô tại cổng công ty rồi cùng Tùng, Mạnh, Thành, Bình, Sao ra quán uống bia.

Đến 21h20 cùng ngày, ông Hanh và ông Tuấn Anh đang có mặt tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã An Thượng (giáp trụ sở Công ty TNHH Ngân Giang) làm nhiệm vụ theo phân công, thấy xe của Đoàn chuẩn bị đổ cát san lấp nên 2 ông vào ngăn chặn.

Tuy nhiên, Tùng vẫn bảo Đoàn tiếp tục nên Đoàn vẫn đổ cát rồi lái xe hướng ra đường. Ông Hanh và ông Tuấn Anh đi theo đến cạnh lối vào Công ty TNHH Ngân Giang, yêu cầu Đoàn dừng xe để lập biên bản vi phạm thì Tùng tát 2 phát vào mũ bảo hiểm ông Tuấn Anh đang đội làm tuột mũ, rồi tiếp tục đấm, đá vào đầu và bụng ông Tuấn Anh. Mạnh cũng đẩy vào ngực nên ông Tuấn Anh bỏ chạy.

Lúc này ông Hanh đứng ở đầu xe ô tô để ngăn cản không cho Thành và Đoàn lái xe đi thì bị Tùng đánh vào mũ bảo hiểm đang đội, ông Hanh bỏ chạy ra đường tỉnh 390, Tùng đuổi theo đạp ông Hanh ngã xuống đất.

Sau đó, Tùng và Mạnh đá vào mặt, đầu, người ông Hanh.

Ông Hanh được đưa đi cấp cứu, trải qua thời gian điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương từ ngày 16/4-13/5/2022. Theo kết luận giám định, ông Hanh bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 55%. Ông Tuấn Anh không bị thương tích.

