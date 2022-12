Hải Dương đăng cai môn bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Sáng 9/12, Ban Tổ chức địa phương đăng cai môn Bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tổ chức họp báo về công tác tổ chức thi đấu tại tỉnh Hải Dương.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trường Thắng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương cho biết, lễ khai mạc môn bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ được tổ chức vào 19h30 ngày 11/12 và bế mạc vào ngày 18/12 tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Hải Dương.

Môn bóng bàn có hơn 100 vận động viên tranh tài thuộc 13 đoàn mạnh nhất toàn quốc đến từ các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc gồm: Công an, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Khánh Hòa, Nghệ An, Lâm Đồng, Quân đội, Tiền Giang, Tây Ninh, TP HCM, Bình Dương. Đội Nghệ An đã rút không tham dự.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 7 dung thi đấu gồm: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Ông Nguyễn Trường Thắng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương thông tin tại buổi họp báo.

Môn bóng bàn sẽ bắt đầu thi đấu từ sáng 11/12, với nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ và tổ chức lễ khai mạc vào 19h30 tối 11/12. Hàng ngày, các vận động viên sẽ thi đấu 3 ca: buổi sáng từ 8 giờ; buổi chiều từ 14 giờ và buổi tối từ 19 giờ; riêng các buổi chiều ngày 11 và ngày 17/12 không tổ chức thi đấu. Ban Tổ chức địa phương tổ chức Lễ khai mạc môn bóng bàn vào 19h30 ngày 11/12/2022 (tối Chủ nhật) và dự kiến bế mạc vào 10h30 ngày 18/12/2022.

Theo ông Thắng, môn bóng bàn sẽ diễn ra tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Hải Dương. Trong suốt các ngày diễn ra thi đấu, Nhà thi đấu mở cửa không bán vé để nhân dân vào xem tự do và cổ vũ cho các vận động viên, các địa phương tham gia thi đấu.

Ban tổ chức phát hành khoảng một số giấy mời xem thường xuyên cho các đại biểu, do vậy một số vị trí trên khán đài được dành cho khách mời, lãnh đạo các địa phương tham gia thi đấu. Khi số lượng cổ động viên quá đông, ban tổ chức sẽ điều tiết để đảm bảo công tác an toàn.

Ông Phan Anh Tuấn - Trưởng bộ môn Bóng bàn Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Theo Ban Tổ chức, đến nay, công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu môn bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Hải Dương đã cơ bản hoàn tất. Các đoàn vận động viên đã có mặt tại Hải Dương, chuẩn bị làm quen sân tập và nhà thi đấu. Sáng 9/12, các đoàn đã họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch, họp trọng tài.

Đội tuyển bóng bàn Hải Dương sẽ có 10 tay vợt tham dự tất cả các nội dung, phấn đấu giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Tại cuộc họp, ông Phan Anh Tuấn - Trưởng bộ môn Bóng bàn Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cho biết, môn Bóng bàn lần này sẽ có các tay vợt hàng đầu của Việt Nam tham gia thi đấu như: Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc (Hà Nội), Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Bùi Ngọc Lan (Hải Dương), Trần Tuấn Quỳnh, Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa)…

